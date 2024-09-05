05 сентября 2024

На СВО погиб наводчик из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с бойцом состоится 7 сентября
Прощание с бойцом состоится 7 сентября Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Нытвенского городского округа (Пермский край) Владислав Кайзер. Мужчина служил наводчиком, сообщили в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Рядовой Владислав Кайзер служил наводчиком в мотострелковом подразделении танковой дивизии. Во время несения военной службы, проявив мужество и героизм, погиб 14 июня 2024 года», — сказано в сообщении.

Другую информацию о бойце не разглашают. Известно, что прощание с ним состоится 7 сентября в 10:00 в нытвенском доме культуры.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Нытвенского городского округа (Пермский край) Владислав Кайзер. Мужчина служил наводчиком, сообщили в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Рядовой Владислав Кайзер служил наводчиком в мотострелковом подразделении танковой дивизии. Во время несения военной службы, проявив мужество и героизм, погиб 14 июня 2024 года», — сказано в сообщении. Другую информацию о бойце не разглашают. Известно, что прощание с ним состоится 7 сентября в 10:00 в нытвенском доме культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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