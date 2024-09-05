На СВО погиб наводчик из Пермского края

Прощание с бойцом состоится 7 сентября
В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Нытвенского городского округа (Пермский край) Владислав Кайзер. Мужчина служил наводчиком, сообщили в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«Рядовой Владислав Кайзер служил наводчиком в мотострелковом подразделении танковой дивизии. Во время несения военной службы, проявив мужество и героизм, погиб 14 июня 2024 года», — сказано в сообщении.
Другую информацию о бойце не разглашают. Известно, что прощание с ним состоится 7 сентября в 10:00 в нытвенском доме культуры.
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