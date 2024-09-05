05 сентября 2024

В Перми резко снизилось количество аварий с участием электросамокатов

В Перми аварий с участием электросамокатов стало в семь раз меньше
© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты стали реже попадать в аварии
Самокаты стали реже попадать в аварии Фото:

В Перми стало меньше ДТП с участием электросамокатов. Их количество в 2024 году снизилось в семь раз по сравнению с прошлым годом.

«Количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Перми в этом году снизилось в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительное снижение аварий в администрации Перми связывают с ограничениями, которые были введены в марте этого года», — пишет Rifey.

Начальник отдела Госавтоинспекции управления МВД России по Перми Андрей Власов рассказал изданию, что часто на электросамокатах катались подростки. Делали они это ради развлечения, но не всегда могли справиться с самокатами. Также водители СИМ не соблюдали правила дорожного движения и наезжали на пешеходов.

Ранее URA.RU рассказало, что депутаты гордумы Перми внесли изменения в правила благоустройства и запретили парковать электросамокаты в центре города. Компании кикшеринга Whoosh и «МТС Юрент» приостановили работу и подали иски в суд.

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В Перми стало меньше ДТП с участием электросамокатов. Их количество в 2024 году снизилось в семь раз по сравнению с прошлым годом. «Количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Перми в этом году снизилось в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительное снижение аварий в администрации Перми связывают с ограничениями, которые были введены в марте этого года», — пишет Rifey. Начальник отдела Госавтоинспекции управления МВД России по Перми Андрей Власов рассказал изданию, что часто на электросамокатах катались подростки. Делали они это ради развлечения, но не всегда могли справиться с самокатами. Также водители СИМ не соблюдали правила дорожного движения и наезжали на пешеходов. Ранее URA.RU рассказало, что депутаты гордумы Перми внесли изменения в правила благоустройства и запретили парковать электросамокаты в центре города. Компании кикшеринга Whoosh и «МТС Юрент» приостановили работу и подали иски в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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