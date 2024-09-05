Пермский психолог раскрыла, как побороть осеннюю хандру

Пермский психолог Щербакова: от осенней хандры избавят физкультура и БАДы

06 сентября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Осенью метаболизм замедляется, и хочется меньше двигаться Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Психологи уверены, что осень влияет на настроение человека. Побороть хандру помогут физическая активность, любимые занятия и витамины. Об этом URA.RU рассказала пермский психолог Яна Щербакова. «В первую очередь нужно выбрать физическую активность, которая вам понравится. Это могут быть танцы, фитнес, йога или пешие прогулки. Банальная физкультура способна нормализовать работу нейромедиаторов, а именно они и отвечают за наше настроение», — рассказала Яна Щербакова корреспонденту агентства. Психолог отметила, что осенью важно поддерживать организм дополнительными источниками витаминов, например, биологически активными добавками к пище. По ее словам, это даст энергию организму и закроет дефициты, но перед их применением лучше проконсультироваться с врачом. Также поможет поднять настроение любимое дело. «Создайте свой список вещей или действий, которые приносят вам радость, и активно делайте то, что там написали. Например, прослушивание любимого плейлиста, походы в театр или в кино, ванна с лепестками роз, интересная книга, новый обучающий курс, медитация и так далее. У каждого будет что-то свое», — уточнила Яна Щербакова. Собеседница агентства добавила, что изменение настроения осенью чаще всего неизбежно. Во-первых, это связано с недостатком солнца. Уровень серотонина в мозге снижается, что может приводить к симптомам депрессии. В этом случае поможет полноценный сон, прогулки и питание. Во-вторых, осень — это «замирание» природы: опадают листья, идет дождь, день становится короче. Организм непрерывно связан с природой и начинает подстраиваться под ее «замирание». В-третьих, меняется деятельность. Лето обычно насыщено путешествиями и отдыхом, а осенью начинаются хлопоты и ответственность в связи с выходом на работу и в школу. Такие изменения вызывают стресс. «Метаболизм замедляется, организм перестраивается на новый ритм жизни и экономит ресурсы, побуждая меньше двигаться. Соответственно какое-то количество внутренней печали нам обеспечено», — отметила психолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Психологи уверены, что осень влияет на настроение человека. Побороть хандру помогут физическая активность, любимые занятия и витамины. Об этом URA.RU рассказала пермский психолог Яна Щербакова. «В первую очередь нужно выбрать физическую активность, которая вам понравится. Это могут быть танцы, фитнес, йога или пешие прогулки. Банальная физкультура способна нормализовать работу нейромедиаторов, а именно они и отвечают за наше настроение», — рассказала Яна Щербакова корреспонденту агентства. Психолог отметила, что осенью важно поддерживать организм дополнительными источниками витаминов, например, биологически активными добавками к пище. По ее словам, это даст энергию организму и закроет дефициты, но перед их применением лучше проконсультироваться с врачом. Также поможет поднять настроение любимое дело. «Создайте свой список вещей или действий, которые приносят вам радость, и активно делайте то, что там написали. Например, прослушивание любимого плейлиста, походы в театр или в кино, ванна с лепестками роз, интересная книга, новый обучающий курс, медитация и так далее. У каждого будет что-то свое», — уточнила Яна Щербакова. Собеседница агентства добавила, что изменение настроения осенью чаще всего неизбежно. Во-первых, это связано с недостатком солнца. Уровень серотонина в мозге снижается, что может приводить к симптомам депрессии. В этом случае поможет полноценный сон, прогулки и питание. Во-вторых, осень — это «замирание» природы: опадают листья, идет дождь, день становится короче. Организм непрерывно связан с природой и начинает подстраиваться под ее «замирание». В-третьих, меняется деятельность. Лето обычно насыщено путешествиями и отдыхом, а осенью начинаются хлопоты и ответственность в связи с выходом на работу и в школу. Такие изменения вызывают стресс. «Метаболизм замедляется, организм перестраивается на новый ритм жизни и экономит ресурсы, побуждая меньше двигаться. Соответственно какое-то количество внутренней печали нам обеспечено», — отметила психолог.