В Перми прошел показ детективного сериала с 10-летней пермячкой в главной роли

В Перми состоялся показ первой серии детективного сериала «Любопытная Варвара». Главную роль в нем сыграла 10-летняя актриса из Перми Полина Айнутдинова. После показа юная артистка пообщалась со зрителями и ответила на их вопросы, рассказали URA.RU в пресс-службе «Ростелеком».
«Мне очень нравится моя роль в этом сериале. Мы с Варварой похожи, я такая же любопытная, как она и больше всего на свете люблю читать детективные истории», — рассказала Айнутдинова на пресс-конференции.
Во время кинопоказа зрителей угощали попкорном и лимонадом, а после актриса вручила подарки авторам самых интересных вопросов. Мероприятие организовал «Ростелеком» при поддержке агентства по делам молодежи Пермского края, регионального молодежного центра и пермской кинокомиссии.
Сериал «Любопытная Варвара» рассказывает о том, как девочка приезжает на лето в гости к бабушке с дедушкой. Она обнаруживает, что в поселке творятся необычные происшествия. Девочка вместе с друзьями берется за их расследование.
Полина Айнутдинова родилась в Перми в 2013 году. До двух лет она вместе с сестрами Дашей и Лерой воспитывалась в детском доме. Затем их троих удочерила пара из Москвы. Полина снималась в разных фильмах и сериалах. Наиболее известна по роли в сериале «Папины дочки. Новые».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!