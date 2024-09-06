Воду отключат с субботы на воскресенье
В пермском микрорайоне Закамск с 14 до 15 сентября отключат воду в десятках домов. Список адресов опубликована на сайте «Новогор Прикамье».
«Планово-ремонтные работы пройдут по адресу улица Сысольская, 17. Для замены запорной арматуры участок водопровода диаметром 300 мм на время работ отключат от водоснабжения», — сказано в сообщении.
Уточняется, что замена задвижки нужна, чтобы во время аварии быстро локализовать утечку и отключать как можно меньше домов. Воды не будет с 9:30 14 сентября по 9:30 15 сентября по адресам:
- улица Сысольская 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а(д/сад), 10, 10/3, 10/4, 10/5, 10/5ЛитА, 11, 11а, 11а (школа), 12, 12к1, 13, 14, 14а, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 19, 21,
- улица М. Рыбалко, 97а, 97б, 99в, 105в, 109а, 111а, 115, 117, 117а, 117/1, 117/2, 119,
- улица Магистральная 100, 100в, 102, 104, 104/1,
- ЦТП №33 по улице Сысольская 8а,
- ЦТП №12 по улице М. Рыбалко 117а.
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