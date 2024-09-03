В Соликамске после проверки городского ОМВД арестовали главного бухгалтера

В Соликамске взят под стражу главный бухгалтер местного отдела МВД. Ей вменяется хищение 3,5 млн рублей. Это произошло на фоне проверки сотрудниками центрального управления МВД РФ краевого полицейского главка, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Главный бухгалтера Соликамского ОМВД уличен в хищении 3,5 млн рублей. Это вскрылось в ходе проверки, которую проводили в Пермском крае сотрудники центрального аппарата МВД. 3 сентября главбуха водворили в СИЗО», — пояснил агентству источник. URA.RU направило запросы в пресс-службы управлений СК и МВД по региону. В краевом полицейском главке агентству сообщили, что «указанная информация не соответствует действительности».
Масштабная проверка работы прикамской полиции сотрудниками центрального управления МВД началась в августе. Особое внимание столичные ревизоры обратили работе коллег, которые работают в уголовном розыске и заняты борьбой с коррупцией и оргпреступностью.
URA.RU рассказывало, что претензии к работе Соликамского ОМВД возникли у краевого управления МВД еще год назад. Ревизоры из ГУ МВД по Прикамью оценили работу коллег, как неудовлетворительную, и сразу после инспекторской проверки инициировали внутренние расследование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Соликамске взят под стражу главный бухгалтер местного отдела МВД. Ей вменяется хищение 3,5 млн рублей. Это произошло на фоне проверки сотрудниками центрального управления МВД РФ краевого полицейского главка, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. «Главный бухгалтера Соликамского ОМВД уличен в хищении 3,5 млн рублей. Это вскрылось в ходе проверки, которую проводили в Пермском крае сотрудники центрального аппарата МВД. 3 сентября главбуха водворили в СИЗО», — пояснил агентству источник. URA.RU направило запросы в пресс-службы управлений СК и МВД по региону. В краевом полицейском главке агентству сообщили, что «указанная информация не соответствует действительности». Масштабная проверка работы прикамской полиции сотрудниками центрального управления МВД началась в августе. Особое внимание столичные ревизоры обратили работе коллег, которые работают в уголовном розыске и заняты борьбой с коррупцией и оргпреступностью. URA.RU рассказывало, что претензии к работе Соликамского ОМВД возникли у краевого управления МВД еще год назад. Ревизоры из ГУ МВД по Прикамью оценили работу коллег, как неудовлетворительную, и сразу после инспекторской проверки инициировали внутренние расследование.