«Чудом сбежала от маньяка»: анонимная колонка пермячки про путешествия автостопом

Жительница Перми потратила на поездку до курортной Анапы 900 рублей

31 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Пермячка автостопом доехала из Перми до Анапы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Перми несколько лет активно путешествовала по России автостопом. Ей нравилось ощущение свободы и отсутствие трат на дорогу. А еще была жажда приключений, которые поджидали пермячку в пути. Свою историю она рассказала URA.RU. О ноже в бардачке, кровати в машине и поездке с «маньяком» — читайте в анонимной колонке автостопщицы. Почему автостоп? Мне тогда было лет 20-22, хотелось посмотреть страну, а денег на это было немного. Однажды зашла на форум автостопщиков и поразилась, как они живут и путешествуют. Эти люди показались мне свободными и счастливыми. Сначала пришлось много читать про автостоп. Например, пыталась понять, как в дороге не стать жертвой преступников. Узнала, что следует выбирать яркую, но не женственную одежду. Она не должна быть обтягивающей, а внешность — давать даже малейший намек на готовность к интиму. С собой нужно брать личные вещи и запас наличных. Также надо знать множество интересных историй. Ими в дороге можно развлечь дальнобойщиков. Они берут автостопщиков, чтобы не заснуть за рулем, а значит, беседа должна быть легкой и увлекательной. Для меня это стало первой проблемой. К тому времени личный жизненный опыт был небогат. Первый раз Впервые я отправилась автостопом из Перми в Екатеринбург. Чтобы не было страшно, уговорила поехать со мной приятеля. Поначалу водители нас игнорировали, пришлось долгое время идти вдоль трассы пешком. Тогда мы еще не знали, какие попутки следует выбирать и в каких местах их лучше пытаться останавливать. Но нас все-таки подвезли, хотя вся дорога заняла в итоге чуть ли не 10 часов. Потом мы долго гуляли по Екатеринбургу, после чего друг заявил, что возвращаться в Пермь будет только на поезде. Тогда я с ним согласилась, но идею добираться автостопом не оставила. Начала путешествовать в одиночку. Огромная кровать в «буханке» Путь автостопщика не всегда складывается коротким маршрутом. Ехала я один раз из Перми в Анапу к друзьям. Где-то под Муромом поймала попутную «буханку» с пермскими номерами. За рулем находился дедушка лет 60-ти. У него в салоне машины вместо сидений была большая двуспальная кровать. Рассказал, что ежегодно на лето возит жену с детьми к родственникам в Муром, а ближе к осени их забирает. Дети в дороге на этой кровати играют и спят. Ехали мы, конечно, медленно, но было очень душевно. Приятно было в центральной части страны встретить земляка, да еще и на столь раритетном автомобиле. Поездка с «маньяком» Ехала на фуре с жителем Тамбова, который спешил домой. С собой была палатка, чтобы переночевать в лесу. Но еще задолго до города начались попадаться деревни и поселки, где палатку разложить было негде. В итоге оказалась в центре Тамбова одна с огромным рюкзаком около одиннадцати вечера. Пока сидела на лавке и думала, что же делать дальше, ко мне подъехала «шестерка». Ее водитель заверил, что довезет меня до выезда из города. Сказал, что ему нечем заняться, поэтому он от скуки катается по городу. В машину я к нему села, что и стало моей роковой ошибкой. По дороге уговаривал поехать переночевать у него, причем был очень настойчив. В итоге на просьбу остановиться, заявил: «Вы все проститутки. Вас всех надо наказывать. Поедешь куда я тебе скажу!». Сначала я пыталась с ним спокойно разговаривать, а потом психанула, и пока стояли на светофоре, выскочила из машины и вместе со своим рюкзаком убежала от «маньяка» во двор жилого дома. К счастью, он бежать он за мной не стал. Потом я ночь я провела без сна, сидя в кафе и обдумывая произошедшее. Нож в бардачке На утро после встречи с «маньяком» снова стала тормозить машины. Остановилась «газель», за рулем которой был мигрант. «Была не была», подумала я. Села к нему на пассажирское сиденье. По пути мы о чем-то говорили. Он рассказывал, откуда приехал, как тяжело ему работать и помогать своей семье. В какой-то момент останавливается посреди трассы и сообщает, что хочет поговорить с братом. Оказалось, что тот ехал на другой машине прямо следом за нами. После этого мой водитель достает из бардачка огромный нож и уходит к автомобилю брата. Я понимаю, что сбежать у меня не получится. Пока размышляю, шофер открывает пассажирскую дверь и протягивает мне половину порезанной на кусочки дыни. Говорит: «Ешь, а то не очень выглядишь. Фрукты поднимают настроение». Потом убирает нож в бардачок, и мы продолжаем путь. Все в итоге закончилось благополучно. Братья оказались отличными ребятами. На память подарили мне в качестве сувениров деньги своей страны. «Веселая» гостиница После ночи без сна, проведенной в кафе, я решила не рисковать и попросила водителя высадить меня возле более-менее приличной придорожной гостиницы. Одноместный номер обошелся мне в 700 рублей. Приняв душ и поужинав банкой тушенки, которую на прощание мне вручил водитель фуры, я с надеждой закрыла глаза, но уснуть не вышло. В соседнем номере какая-то парочка активно предавалась любовным утехам. Не унимались они всю ночь. А мне пришлось эту ночь слушать происходящее сквозь тончайшие стены гостиницы. Итоги Из Перми до Анапы я добралась чуть больше, чем за трое суток. Не без приключений, конечно, но в целом мне попадались отличные люди. На путь в один конец я потратила 900 рублей, из которых 200 ушло на чай в кафе, где я просидела ночью, и еще 900 рублей — на гостиничный номер. В остальных случаях меня угощали завтраками, обедами и ужинами, а на прощание дарили подарки. В Анапе я встретилась с друзьями, и мы уехали в заповедник на месяц, после чего вернулась домой тем же способом же способом, которым добиралась до моря. Путешествовала автостопом потом еще несколько лет. Бросила это занятие только когда вышла замуж. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Перми несколько лет активно путешествовала по России автостопом. Ей нравилось ощущение свободы и отсутствие трат на дорогу. А еще была жажда приключений, которые поджидали пермячку в пути. Свою историю она рассказала URA.RU. О ноже в бардачке, кровати в машине и поездке с «маньяком» — читайте в анонимной колонке автостопщицы. Мне тогда было лет 20-22, хотелось посмотреть страну, а денег на это было немного. Однажды зашла на форум автостопщиков и поразилась, как они живут и путешествуют. Эти люди показались мне свободными и счастливыми. Сначала пришлось много читать про автостоп. Например, пыталась понять, как в дороге не стать жертвой преступников. Узнала, что следует выбирать яркую, но не женственную одежду. Она не должна быть обтягивающей, а внешность — давать даже малейший намек на готовность к интиму. С собой нужно брать личные вещи и запас наличных. Также надо знать множество интересных историй. Ими в дороге можно развлечь дальнобойщиков. Они берут автостопщиков, чтобы не заснуть за рулем, а значит, беседа должна быть легкой и увлекательной. Для меня это стало первой проблемой. К тому времени личный жизненный опыт был небогат. Впервые я отправилась автостопом из Перми в Екатеринбург. Чтобы не было страшно, уговорила поехать со мной приятеля. Поначалу водители нас игнорировали, пришлось долгое время идти вдоль трассы пешком. Тогда мы еще не знали, какие попутки следует выбирать и в каких местах их лучше пытаться останавливать. Но нас все-таки подвезли, хотя вся дорога заняла в итоге чуть ли не 10 часов. Потом мы долго гуляли по Екатеринбургу, после чего друг заявил, что возвращаться в Пермь будет только на поезде. Тогда я с ним согласилась, но идею добираться автостопом не оставила. Начала путешествовать в одиночку. Путь автостопщика не всегда складывается коротким маршрутом. Ехала я один раз из Перми в Анапу к друзьям. Где-то под Муромом поймала попутную «буханку» с пермскими номерами. За рулем находился дедушка лет 60-ти. У него в салоне машины вместо сидений была большая двуспальная кровать. Рассказал, что ежегодно на лето возит жену с детьми к родственникам в Муром, а ближе к осени их забирает. Дети в дороге на этой кровати играют и спят. Ехали мы, конечно, медленно, но было очень душевно. Приятно было в центральной части страны встретить земляка, да еще и на столь раритетном автомобиле. Ехала на фуре с жителем Тамбова, который спешил домой. С собой была палатка, чтобы переночевать в лесу. Но еще задолго до города начались попадаться деревни и поселки, где палатку разложить было негде. В итоге оказалась в центре Тамбова одна с огромным рюкзаком около одиннадцати вечера. Пока сидела на лавке и думала, что же делать дальше, ко мне подъехала «шестерка». Ее водитель заверил, что довезет меня до выезда из города. Сказал, что ему нечем заняться, поэтому он от скуки катается по городу. В машину я к нему села, что и стало моей роковой ошибкой. По дороге уговаривал поехать переночевать у него, причем был очень настойчив. В итоге на просьбу остановиться, заявил: «Вы все проститутки. Вас всех надо наказывать. Поедешь куда я тебе скажу!». Сначала я пыталась с ним спокойно разговаривать, а потом психанула, и пока стояли на светофоре, выскочила из машины и вместе со своим рюкзаком убежала от «маньяка» во двор жилого дома. К счастью, он бежать он за мной не стал. Потом я ночь я провела без сна, сидя в кафе и обдумывая произошедшее. На утро после встречи с «маньяком» снова стала тормозить машины. Остановилась «газель», за рулем которой был мигрант. «Была не была», подумала я. Села к нему на пассажирское сиденье. По пути мы о чем-то говорили. Он рассказывал, откуда приехал, как тяжело ему работать и помогать своей семье. В какой-то момент останавливается посреди трассы и сообщает, что хочет поговорить с братом. Оказалось, что тот ехал на другой машине прямо следом за нами. После этого мой водитель достает из бардачка огромный нож и уходит к автомобилю брата. Я понимаю, что сбежать у меня не получится. Пока размышляю, шофер открывает пассажирскую дверь и протягивает мне половину порезанной на кусочки дыни. Говорит: «Ешь, а то не очень выглядишь. Фрукты поднимают настроение». Потом убирает нож в бардачок, и мы продолжаем путь. Все в итоге закончилось благополучно. Братья оказались отличными ребятами. На память подарили мне в качестве сувениров деньги своей страны. После ночи без сна, проведенной в кафе, я решила не рисковать и попросила водителя высадить меня возле более-менее приличной придорожной гостиницы. Одноместный номер обошелся мне в 700 рублей. Приняв душ и поужинав банкой тушенки, которую на прощание мне вручил водитель фуры, я с надеждой закрыла глаза, но уснуть не вышло. В соседнем номере какая-то парочка активно предавалась любовным утехам. Не унимались они всю ночь. А мне пришлось эту ночь слушать происходящее сквозь тончайшие стены гостиницы. Из Перми до Анапы я добралась чуть больше, чем за трое суток. Не без приключений, конечно, но в целом мне попадались отличные люди. На путь в один конец я потратила 900 рублей, из которых 200 ушло на чай в кафе, где я просидела ночью, и еще 900 рублей — на гостиничный номер. В остальных случаях меня угощали завтраками, обедами и ужинами, а на прощание дарили подарки. В Анапе я встретилась с друзьями, и мы уехали в заповедник на месяц, после чего вернулась домой тем же способом же способом, которым добиралась до моря. Путешествовала автостопом потом еще несколько лет. Бросила это занятие только когда вышла замуж.