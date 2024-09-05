В Пермском крае появилась новая асфальтовая дорога в деревнях

В Пермском крае завершился ремонт дороги Очер — Осиновка. На участке протяженностью более трех километров проложили асфальт. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Пермского края.
«В Прикамье строители завершили работы по переводу в асфальтобетон участка автодороги Очер — Осиновка. Она проходит через деревни Пономари, Мыльники, Грязново и Лыва. Протяженность отремонтированного участка составила 3028 метров», — сказано в сообщении.
Ремонт этого участка дороги начался в 2023 году. Подрядчиком был выбран АО «Уралмостострой». Кроме укладки асфальта здесь отремонтировали съезды, восстановили водоотводные каналы и оборудовали новые остановки. Это не первый участок дороги, ремонт которого завершился в 2024 году. В мае сдали трассу Усть-Кишерть — Суксун.
Такие же работы по укладке бетона на дорогах ведутся сразу в нескольких населенных пунктах Пермского края в Оханском, Кишертском, Суксунском, Соликамском, Частинском, Бардымском и Еловском округах. В списке есть крупные города и небольшие населенные пункты, в которых проживает не более ста человек. В них также уложат асфальт и установят новые остановки. Власти планируют отремонтировать 26,1 километра дорог. Это позволит жителям этих населенных пунктов быстрее добираться до социальных объектов, фельдшерско-акушерских пунктов, школ, спортивных и культурных учреждений. Все работы ведутся по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Ремонт планируется делать в течение трех лет. Их бюджета на эти цели выделено более одного млрд рублей.
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