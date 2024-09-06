Пермский избирком озвучил первые данные по явке на выборах

Участие в выборах депутатов в Пермском крае приняли участие 6% избирателей

06 сентября 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Тысячи пермяков проголосовали в первые часы после открытия участков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По данным на 15:00 6 сентября явка на выборах депутатов в Пермском крае составила 5,82%. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. Показатель посчитан без учета данных дистанционного голосования. «По состоянию на 15:00 6 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 5,82% или 26 258 человек. Явка на довыборах в заксобрание по № 12 и № 20 составила 5,67%», — говорится в сообщении. В Пермском крае 6—8 сентября выбирают почти 400 депутатов. В 22 муниципалитетах из 43 выбирают основные составы дум. Также проходят довыборы в заксобрание по округам №20 и №12. URA.RU ведет трансляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По данным на 15:00 6 сентября явка на выборах депутатов в Пермском крае составила 5,82%. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. Показатель посчитан без учета данных дистанционного голосования. «По состоянию на 15:00 6 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 5,82% или 26 258 человек. Явка на довыборах в заксобрание по № 12 и № 20 составила 5,67%», — говорится в сообщении. В Пермском крае 6—8 сентября выбирают почти 400 депутатов. В 22 муниципалитетах из 43 выбирают основные составы дум. Также проходят довыборы в заксобрание по округам №20 и №12. URA.RU ведет трансляцию.