Пермский избирком озвучил первые данные по явке на выборах

Участие в выборах депутатов в Пермском крае приняли участие 6% избирателей
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Выборы 2023. Выборы в ЕГД. Екатеринбург , выборы, голосование, урна для голосования
Тысячи пермяков проголосовали в первые часы после открытия участков Фото:

По данным на 15:00 6 сентября явка на выборах депутатов в Пермском крае составила 5,82%. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. Показатель посчитан без учета данных дистанционного голосования.

«По состоянию на 15:00 6 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 5,82% или 26 258 человек. Явка на довыборах в заксобрание по № 12 и № 20 составила 5,67%», — говорится в сообщении.

В Пермском крае 6—8 сентября выбирают почти 400 депутатов. В 22 муниципалитетах из 43 выбирают основные составы дум. Также проходят довыборы в заксобрание по округам №20 и №12. URA.RU ведет трансляцию.

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По данным на 15:00 6 сентября явка на выборах депутатов в Пермском крае составила 5,82%. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. Показатель посчитан без учета данных дистанционного голосования. «По состоянию на 15:00 6 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 5,82% или 26 258 человек. Явка на довыборах в заксобрание по № 12 и № 20 составила 5,67%», — говорится в сообщении. В Пермском крае 6—8 сентября выбирают почти 400 депутатов. В 22 муниципалитетах из 43 выбирают основные составы дум. Также проходят довыборы в заксобрание по округам №20 и №12. URA.RU ведет трансляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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