В Екатеринбург завезли 18 тонн зараженных томатов из Казахстана

В Екатеринбург 15 июля на склад временного хранения из Казахстана прибыла партия из 18 тонн зараженных томатов. Продукцию уничтожили, рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
«В партии томатов в количестве 18 тонн, прибывших из Казахстана, выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Собственник зараженной продукции принял решение об уничтожении груза», — следует из сообщения.
Ранее специалисты Россельхознадзора выявили 18 тонн томатов из Казахстана, зараженных вирусом мозаики пепино, который считается одним из наиболее опасных заболеваний плодов во всем мире. Партию уничтожили.
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