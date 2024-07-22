Дуров: Telegram ежемесячно активно пользуются 950 млн человек

В Telegram с весны количество активных пользователей увеличилось на 50 миллионов
Ежемесячное число активных пользователей мессенджера Telegram достигло 950 миллионов человек. Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров.
«Число активных пользователей Telegram достигло 950 миллионов в месяц — по сравнению с 900 миллионами весной. На пути к миллиарду!» — написал Дуров в своем telegram-канале.
Также Дуров отметил, что скоро в мессенджере будет отображаться месяц регистрации и основная страна публичных аккаунтов, передает RT. Он подчеркнул, что Telegram намерен активизировать борьбу с мошенниками.
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