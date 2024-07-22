«Руки оказались в огне»: гонщик Карякин загорелся во время международной гонки

23 июля 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Сергея Карякина спас от серьезных ожогов спецкостюм Фото: Анна Майорова © URA.RU Машина гонщика и депутата свердловского заксо Сергея Карякина сначала чуть не утонула, а потом загорелась на международной гонке «Шелковый путь» в Монголии. У спортсмена обгорели волосы, ресницы и брови, а руки и вовсе были в огне. Сначала машина оказалась в воде, которая затекла в топливные баки, систему вентиляции двигателя и сам двигатель. Из-за этого появились технические неполадки. «Мы ехали по дорогам общего пользования — после финиша спецучастка. На очень крутом повороте сбросили скорость, и, видимо, то, что раздувало ветром, резко вспыхнуло. И мои руки, которые я держал на руле, оказались в огне — настолько сильное было воспламенение. Мы чудом смогли потушить машину. В салоне сгорели кресло, ремни безопасности, проводка, большое количество электрических модулей», — рассказал Карякин на пресс-конференции в ТАСС. Гонщик пояснил, что самый большой очаг возгорания был в ногах. «Нам сильно повезло, что после финиша спецучастка мы не переоделись и остались в спецкостюмах. Это помогло обойтись без серьезных ожогов», — уточнил спортсмен. После ЧП команде механиков пришлось практически с нуля собирать новую машину. Экипаж смог участвовать в гонке дальше, хоть на старт спортсмены и опоздали на час. В итоге экипаж Сергея Карякина занял 4 место в классе Т3. Международный ралли-марафон «Шелковый путь-2024» проходил с 5 по 15 июля по территории России и Монголии. Общая дистанция гонки составила 5243 километра, из них 2992 — скоростные участки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Машина гонщика и депутата свердловского заксо Сергея Карякина сначала чуть не утонула, а потом загорелась на международной гонке «Шелковый путь» в Монголии. У спортсмена обгорели волосы, ресницы и брови, а руки и вовсе были в огне. Сначала машина оказалась в воде, которая затекла в топливные баки, систему вентиляции двигателя и сам двигатель. Из-за этого появились технические неполадки. «Мы ехали по дорогам общего пользования — после финиша спецучастка. На очень крутом повороте сбросили скорость, и, видимо, то, что раздувало ветром, резко вспыхнуло. И мои руки, которые я держал на руле, оказались в огне — настолько сильное было воспламенение. Мы чудом смогли потушить машину. В салоне сгорели кресло, ремни безопасности, проводка, большое количество электрических модулей», — рассказал Карякин на пресс-конференции в ТАСС. Гонщик пояснил, что самый большой очаг возгорания был в ногах. «Нам сильно повезло, что после финиша спецучастка мы не переоделись и остались в спецкостюмах. Это помогло обойтись без серьезных ожогов», — уточнил спортсмен. После ЧП команде механиков пришлось практически с нуля собирать новую машину. Экипаж смог участвовать в гонке дальше, хоть на старт спортсмены и опоздали на час. В итоге экипаж Сергея Карякина занял 4 место в классе Т3. Международный ралли-марафон «Шелковый путь-2024» проходил с 5 по 15 июля по территории России и Монголии. Общая дистанция гонки составила 5243 километра, из них 2992 — скоростные участки.