Муж свердловчанки, душившей сына из мести, вступился за нее

Муж жительницы Каменска-Уральского (Свердловская область) Дарьи, которая на видео душила маленького сына из мести, вступился за нее и сказал, что девушка любит детей и никогда не била их. Информация об этом появилась в СМИ.
«Мы с Дашей были в ссоре, я наплел про нее всякую гадость: что она пьет, детей бьет. Но это неправда, это большая ошибка! Дарья любит детей и никогда не поднимала на них руку», — передает E1.ru. Также в тексте сказано, что сама девушка готова понести наказание.
В социальных сетях разгорелся скандал после публикации видео, на котором Дарья душит своего малыша. Сообщается, что действия женщины были мотивированы желанием отомстить бывшему супругу, который якобы ушел от нее. Позже выяснилось, что видео было сделано год назад. Однако на девушку завели несколько уголовных дел — за неисполнение обязанностей по воспитанию, угрозу убийством и истязание малышей.
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