22 июля 2024

В свердловской полиции рассказали о матери, душившей сына из мести мужу

У матери из Каменска-Уральского, душившей из мести сына на видео, двое детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Каменска-Уральского, которая душила своего маленького сына из мести мужу, имеет двоих детей. Причиной дикого поступка стал уход супруга из семьи. Подробности скандальной истории URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В феврале 2024 года в ходе мониторинга сети Интернет представителями территориального ОВД была выявлена видеозапись, на которой запечатлен факт насилия над ребенком. Вопиющий эпизод в установленном порядке сыщики зарегистрировали и провели проверочные мероприятия. Личность подозреваемой гражданки сотрудники полиции установили оперативно, доставили в дежурную часть и опросили. Это неработающая, ранее несудимая 22-летняя местная жительница, на иждивении которой находятся двое детей 2020 и 2023 годов рождения», — рассказал полковник.

По его словам, видеозапись была сделана еще год назад. Тогда, летом 2023-го, у женщины произошел конфликт с сожителем, отцом ребенка. Мужчина ушел из семьи и, чтобы позлить и повлиять на супруга, мать сняла жуткие кадры. На них видно, как она сжимает горло малышу, хладнокровно глядя в экран. Мальчик пытается ручками убрать руку матери, которая не дает ему дышать.

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Жительница Каменска-Уральского, которая душила своего маленького сына из мести мужу, имеет двоих детей. Причиной дикого поступка стал уход супруга из семьи. Подробности скандальной истории URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В феврале 2024 года в ходе мониторинга сети Интернет представителями территориального ОВД была выявлена видеозапись, на которой запечатлен факт насилия над ребенком. Вопиющий эпизод в установленном порядке сыщики зарегистрировали и провели проверочные мероприятия. Личность подозреваемой гражданки сотрудники полиции установили оперативно, доставили в дежурную часть и опросили. Это неработающая, ранее несудимая 22-летняя местная жительница, на иждивении которой находятся двое детей 2020 и 2023 годов рождения», — рассказал полковник. По его словам, видеозапись была сделана еще год назад. Тогда, летом 2023-го, у женщины произошел конфликт с сожителем, отцом ребенка. Мужчина ушел из семьи и, чтобы позлить и повлиять на супруга, мать сняла жуткие кадры. На них видно, как она сжимает горло малышу, хладнокровно глядя в экран. Мальчик пытается ручками убрать руку матери, которая не дает ему дышать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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