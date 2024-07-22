В свердловской полиции рассказали о матери, душившей сына из мести мужу

У матери из Каменска-Уральского, душившей из мести сына на видео, двое детей

23 июля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Детей сейчас взяла под опеку бабушка (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Каменска-Уральского, которая душила своего маленького сына из мести мужу, имеет двоих детей. Причиной дикого поступка стал уход супруга из семьи. Подробности скандальной истории URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В феврале 2024 года в ходе мониторинга сети Интернет представителями территориального ОВД была выявлена видеозапись, на которой запечатлен факт насилия над ребенком. Вопиющий эпизод в установленном порядке сыщики зарегистрировали и провели проверочные мероприятия. Личность подозреваемой гражданки сотрудники полиции установили оперативно, доставили в дежурную часть и опросили. Это неработающая, ранее несудимая 22-летняя местная жительница, на иждивении которой находятся двое детей 2020 и 2023 годов рождения», — рассказал полковник. По его словам, видеозапись была сделана еще год назад. Тогда, летом 2023-го, у женщины произошел конфликт с сожителем, отцом ребенка. Мужчина ушел из семьи и, чтобы позлить и повлиять на супруга, мать сняла жуткие кадры. На них видно, как она сжимает горло малышу, хладнокровно глядя в экран. Мальчик пытается ручками убрать руку матери, которая не дает ему дышать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Каменска-Уральского, которая душила своего маленького сына из мести мужу, имеет двоих детей. Причиной дикого поступка стал уход супруга из семьи. Подробности скандальной истории URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В феврале 2024 года в ходе мониторинга сети Интернет представителями территориального ОВД была выявлена видеозапись, на которой запечатлен факт насилия над ребенком. Вопиющий эпизод в установленном порядке сыщики зарегистрировали и провели проверочные мероприятия. Личность подозреваемой гражданки сотрудники полиции установили оперативно, доставили в дежурную часть и опросили. Это неработающая, ранее несудимая 22-летняя местная жительница, на иждивении которой находятся двое детей 2020 и 2023 годов рождения», — рассказал полковник. По его словам, видеозапись была сделана еще год назад. Тогда, летом 2023-го, у женщины произошел конфликт с сожителем, отцом ребенка. Мужчина ушел из семьи и, чтобы позлить и повлиять на супруга, мать сняла жуткие кадры. На них видно, как она сжимает горло малышу, хладнокровно глядя в экран. Мальчик пытается ручками убрать руку матери, которая не дает ему дышать.