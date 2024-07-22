Происшествия Мать из Каменска-Уральского сняла на видео, как душит сына из мести мужу 23 июля 2024 в 11:35 Размер текста - 17 + Сейчас малыш взят под опеку бабушкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Каменска-Уральского придушила своего маленького сына перед камерой, чтобы отомстить мужу. Шокирующие кадры опубликовал местный telegram-канал. Видео уже заинтересовались в полиции и СКР Свердловской области. Как видно на кадрах в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский», молодая мать сжимает горло своему младенцу, снимая это на камеру. Женщина хладнокровно смотрит в объектив, малыш в это время пытается ручками убрать ее руки, которые мешают дышать. Как сообщает паблик со ссылкой на читательницу, приславшую видео, поступок свердловчанки продиктован местью своему мужу и, вероятно, отцу ребенка. «Такое уголовное дело есть в производстве территориального ОВД. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения. Опекуном ребенка сейчас является его бабушка», — заявил агентству руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жительница Каменска-Уральского придушила своего маленького сына перед камерой, чтобы отомстить мужу. Шокирующие кадры опубликовал местный telegram-канал. Видео уже заинтересовались в полиции и СКР Свердловской области. Как видно на кадрах в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский», молодая мать сжимает горло своему младенцу, снимая это на камеру. Женщина хладнокровно смотрит в объектив, малыш в это время пытается ручками убрать ее руки, которые мешают дышать. Как сообщает паблик со ссылкой на читательницу, приславшую видео, поступок свердловчанки продиктован местью своему мужу и, вероятно, отцу ребенка. «Такое уголовное дело есть в производстве территориального ОВД. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения. Опекуном ребенка сейчас является его бабушка», — заявил агентству руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям