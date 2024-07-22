22 июля 2024

На свердловчанку, душившую сына из мести мужу, завели три уголовных дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Скандальное дело расследуют в полиции и СКР Фото:

В отношении жительницы Каменска-Уральского, которая из мести мужу душила своего маленького сына, заведено три уголовных дела по разным статьям. Об этом URA.RU сообщили представители ГУ МВД и СКР Свердловской области.

«Сотрудниками полиции из подразделения дознания в отношении женщины возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 156 УК РФ — „Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“ — и 119 УК РФ — „Угроза убийством“. В настоящее время она находится в статусе обвиняемой и под подпиской о невыезде. По решению органов опеки официальным опекуном ее малолетних детей до приговора судебной инстанции, где материалы дела уже находятся на рассмотрении по существу, является их родная бабушка», — сказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

В следственном комитете региона также расследуется дело по этой женщине, но по другим эпизодам. Оно возбуждено по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». «По версии следствия, женщина применяла насилие к своим малолетним детям. В рамках расследования следствием СКР осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы, установление всех обстоятельств совершенного преступления, выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему», — прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее большой резонанс вызвало видео, опубликованное в паблике «Инцидент Каменск-Уральский», где молодая мать сжимает горло своему маленькому сыну. Оказалось, это было сделано из мести мужу, который после конфликта ушел из семьи. С помощью жуткого шантажа горе-мать пыталась вернуть супруга обратно.

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В отношении жительницы Каменска-Уральского, которая из мести мужу душила своего маленького сына, заведено три уголовных дела по разным статьям. Об этом URA.RU сообщили представители ГУ МВД и СКР Свердловской области. «Сотрудниками полиции из подразделения дознания в отношении женщины возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 156 УК РФ — „Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“ — и 119 УК РФ — „Угроза убийством“. В настоящее время она находится в статусе обвиняемой и под подпиской о невыезде. По решению органов опеки официальным опекуном ее малолетних детей до приговора судебной инстанции, где материалы дела уже находятся на рассмотрении по существу, является их родная бабушка», — сказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. В следственном комитете региона также расследуется дело по этой женщине, но по другим эпизодам. Оно возбуждено по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». «По версии следствия, женщина применяла насилие к своим малолетним детям. В рамках расследования следствием СКР осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы, установление всех обстоятельств совершенного преступления, выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему», — прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Ранее большой резонанс вызвало видео, опубликованное в паблике «Инцидент Каменск-Уральский», где молодая мать сжимает горло своему маленькому сыну. Оказалось, это было сделано из мести мужу, который после конфликта ушел из семьи. С помощью жуткого шантажа горе-мать пыталась вернуть супруга обратно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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