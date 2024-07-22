На свердловчанку, душившую сына из мести мужу, завели три уголовных дела

23 июля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Скандальное дело расследуют в полиции и СКР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отношении жительницы Каменска-Уральского, которая из мести мужу душила своего маленького сына, заведено три уголовных дела по разным статьям. Об этом URA.RU сообщили представители ГУ МВД и СКР Свердловской области. «Сотрудниками полиции из подразделения дознания в отношении женщины возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 156 УК РФ — „Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“ — и 119 УК РФ — „Угроза убийством“. В настоящее время она находится в статусе обвиняемой и под подпиской о невыезде. По решению органов опеки официальным опекуном ее малолетних детей до приговора судебной инстанции, где материалы дела уже находятся на рассмотрении по существу, является их родная бабушка», — сказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. В следственном комитете региона также расследуется дело по этой женщине, но по другим эпизодам. Оно возбуждено по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». «По версии следствия, женщина применяла насилие к своим малолетним детям. В рамках расследования следствием СКР осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы, установление всех обстоятельств совершенного преступления, выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему», — прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Ранее большой резонанс вызвало видео, опубликованное в паблике «Инцидент Каменск-Уральский», где молодая мать сжимает горло своему маленькому сыну. Оказалось, это было сделано из мести мужу, который после конфликта ушел из семьи. С помощью жуткого шантажа горе-мать пыталась вернуть супруга обратно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении жительницы Каменска-Уральского, которая из мести мужу душила своего маленького сына, заведено три уголовных дела по разным статьям. Об этом URA.RU сообщили представители ГУ МВД и СКР Свердловской области. «Сотрудниками полиции из подразделения дознания в отношении женщины возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 156 УК РФ — „Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“ — и 119 УК РФ — „Угроза убийством“. В настоящее время она находится в статусе обвиняемой и под подпиской о невыезде. По решению органов опеки официальным опекуном ее малолетних детей до приговора судебной инстанции, где материалы дела уже находятся на рассмотрении по существу, является их родная бабушка», — сказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. В следственном комитете региона также расследуется дело по этой женщине, но по другим эпизодам. Оно возбуждено по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». «По версии следствия, женщина применяла насилие к своим малолетним детям. В рамках расследования следствием СКР осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы, установление всех обстоятельств совершенного преступления, выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему», — прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Ранее большой резонанс вызвало видео, опубликованное в паблике «Инцидент Каменск-Уральский», где молодая мать сжимает горло своему маленькому сыну. Оказалось, это было сделано из мести мужу, который после конфликта ушел из семьи. С помощью жуткого шантажа горе-мать пыталась вернуть супруга обратно.