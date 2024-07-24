Челябинский «Трактор» объявил о расторжении контракта с Антоном Бурдасовым

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Антон Бурдасов покидает "Трактор"
Антон Бурдасов покидает "Трактор" Фото:

Генеральный менеджер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Волков объявил о том, что нападающий Антон Бурдасов покидает команду. Об этом 27 июля Волков сообщил в официальном telegram-канале клуба.

«Расторжение контракта с Антоном Бурдасовым это необходимая мера для „Трактора“, учитывая новые требования главного тренера и важность дефицитной позиции, которую нам необходимо закрыть до начала тренировочных сборов. Речь о Стивене Кэмпфере, с которым у нас достигнута договоренность. К сожалению, за несколько прошедших месяцев не нашлось реальных вариантов обмена для Бурдасова в КХЛ, поэтому сейчас приходится действовать через опцию расторжения», — сообщил Волков.

Бурдасову 33 года Он воспитанник челябинского хоккея, школы «Мечела». До 2012 года играл за «Трактор». Затем перешел в СКА, с которым в 2015 году выиграл Кубок Гагарина. В «Трактор» вернулся в 2022 году.

В сезоне-2022/23 Бурдасов стал лучшим бомбардиром команды с 46 (19+27) очками. В прошедшем набрал меньше баллов — 36 (19+17), но оставался одним из лидеров. По информации СМИ, Бурдасов зарабатывал в «Тракторе» 80 миллионов рублей в год.

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Генеральный менеджер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Волков объявил о том, что нападающий Антон Бурдасов покидает команду. Об этом 27 июля Волков сообщил в официальном telegram-канале клуба. «Расторжение контракта с Антоном Бурдасовым это необходимая мера для „Трактора“, учитывая новые требования главного тренера и важность дефицитной позиции, которую нам необходимо закрыть до начала тренировочных сборов. Речь о Стивене Кэмпфере, с которым у нас достигнута договоренность. К сожалению, за несколько прошедших месяцев не нашлось реальных вариантов обмена для Бурдасова в КХЛ, поэтому сейчас приходится действовать через опцию расторжения», — сообщил Волков. Бурдасову 33 года Он воспитанник челябинского хоккея, школы «Мечела». До 2012 года играл за «Трактор». Затем перешел в СКА, с которым в 2015 году выиграл Кубок Гагарина. В «Трактор» вернулся в 2022 году. В сезоне-2022/23 Бурдасов стал лучшим бомбардиром команды с 46 (19+27) очками. В прошедшем набрал меньше баллов — 36 (19+17), но оставался одним из лидеров. По информации СМИ, Бурдасов зарабатывал в «Тракторе» 80 миллионов рублей в год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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