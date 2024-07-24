ГАИ рекомендует челябинским водителям воздержаться от поездок из-за ливней

24 июля 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

В предстоящие сутки в регионе объявлено штормовое предупреждение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ГАИ Челябинской области порекомендовала водителям воздежраться от дальних поездок из-за сильных ливней, которые ожидаются в регионе 25 и 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий. Управление Госавтоинспекции Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния», — отметили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что в регионе ночью и днем 25 и 26 июля ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, а также усиление ветра до 25 метров в секунду. ГИБДД призвала водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию между автомобилями и не совершать резких маневров. В свою очередь личный состав Госавтоинспекции готов незамедлительно прийти на помощь. Ранее URA.RU сообщало о череде циклонов, которые нагрянут на область 25 июля. Синоптики передали штормовое предупреждение с повышением уровня рек. По прогнозам метеорологов, в регионе за сутки может выпасть месячная норма осадков и более. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ГАИ Челябинской области порекомендовала водителям воздежраться от дальних поездок из-за сильных ливней, которые ожидаются в регионе 25 и 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий. Управление Госавтоинспекции Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния», — отметили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что в регионе ночью и днем 25 и 26 июля ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, а также усиление ветра до 25 метров в секунду. ГИБДД призвала водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию между автомобилями и не совершать резких маневров. В свою очередь личный состав Госавтоинспекции готов незамедлительно прийти на помощь. Ранее URA.RU сообщало о череде циклонов, которые нагрянут на область 25 июля. Синоптики передали штормовое предупреждение с повышением уровня рек. По прогнозам метеорологов, в регионе за сутки может выпасть месячная норма осадков и более.