В Златоусте пенсионер покончил с собой в центре соцобслуживания

Пенсионеру на момент смерти было 87 лет
В Златоусте (Челябинская область) в отделении временного содержания комплексного центра соцобслуживания населения пенсионер покончил с собой. Как рассказал URA.RU источник, его тело обнаружила медсестра.
«Труп пенсионера в одной из комнат отделения обнаружила медсестра при обходе. Причиной смерти стал суицид», — рассказал источник.
На момент смерти пенсионеру было 87 лет. Причины поступка не называются.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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