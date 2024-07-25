В Златоусте пенсионер покончил с собой в центре соцобслуживания

Пенсионеру на момент смерти было 87 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) в отделении временного содержания комплексного центра соцобслуживания населения пенсионер покончил с собой. Как рассказал URA.RU источник, его тело обнаружила медсестра.

«Труп пенсионера в одной из комнат отделения обнаружила медсестра при обходе. Причиной смерти стал суицид», — рассказал источник.

На момент смерти пенсионеру было 87 лет. Причины поступка не называются.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.