В Златоусте пенсионер покончил с собой в центре соцобслуживания

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Город. Курган, пенсионер, прогулка, дедушка, трость, пенсия
Пенсионеру на момент смерти было 87 лет Фото:

В Златоусте (Челябинская область) в отделении временного содержания комплексного центра соцобслуживания населения пенсионер покончил с собой. Как рассказал URA.RU источник, его тело обнаружила медсестра.

«Труп пенсионера в одной из комнат отделения обнаружила медсестра при обходе. Причиной смерти стал суицид», — рассказал источник.

На момент смерти пенсионеру было 87 лет. Причины поступка не называются.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Златоусте (Челябинская область) в отделении временного содержания комплексного центра соцобслуживания населения пенсионер покончил с собой. Как рассказал URA.RU источник, его тело обнаружила медсестра. «Труп пенсионера в одной из комнат отделения обнаружила медсестра при обходе. Причиной смерти стал суицид», — рассказал источник. На момент смерти пенсионеру было 87 лет. Причины поступка не называются. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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