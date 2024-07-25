В Екатеринбурге горит крупный ТЦ. Фото

В Екатеринбурге огонь охватил ТЦ на Южном автовокзале
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Причина пожара не уточняется Фото:

В Екатеринбурге вечером 25 июля загорелся торговый центр «Дмитриевский» на ул. Сурикова, 51. Об этом рассказал очевидец.

«В ТЦ „Дмитриевский“ пожар», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». Причина возгорания и информация о пострадавших неизвестна.

Обновлено в 18:12 (16:12 по МСК)

В ведомстве пояснили, что возгорание началось в подвале ларька-пристроя. «Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет», — отметили спасатели.

Дым накрывает Южный автовокзал
Дым накрывает Южный автовокзал
Фото:
Информация о пожаре появилась примерно в 18:00
Информация о пожаре появилась примерно в 18:00
Фото:

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В Екатеринбурге вечером 25 июля загорелся торговый центр «Дмитриевский» на ул. Сурикова, 51. Об этом рассказал очевидец. «В ТЦ „Дмитриевский“ пожар», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». Причина возгорания и информация о пострадавших неизвестна. Обновлено в 18:12 (16:12 по МСК) В ведомстве пояснили, что возгорание началось в подвале ларька-пристроя. «Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет», — отметили спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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