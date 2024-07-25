Причина пожара не уточняется
В Екатеринбурге вечером 25 июля загорелся торговый центр «Дмитриевский» на ул. Сурикова, 51. Об этом рассказал очевидец.
«В ТЦ „Дмитриевский“ пожар», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». Причина возгорания и информация о пострадавших неизвестна.
Обновлено в 18:12 (16:12 по МСК)
В ведомстве пояснили, что возгорание началось в подвале ларька-пристроя. «Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет», — отметили спасатели.
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Информация о пожаре появилась примерно в 18:00
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