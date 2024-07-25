В Екатеринбурге горит крупный ТЦ. Фото

В Екатеринбурге огонь охватил ТЦ на Южном автовокзале

25 июля 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Причина пожара не уточняется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге вечером 25 июля загорелся торговый центр «Дмитриевский» на ул. Сурикова, 51. Об этом рассказал очевидец. «В ТЦ „Дмитриевский“ пожар», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». Причина возгорания и информация о пострадавших неизвестна. Обновлено в 18:12 (16:12 по МСК) В ведомстве пояснили, что возгорание началось в подвале ларька-пристроя. «Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет», — отметили спасатели. Дым накрывает Южный автовокзал telegram-канал «Бандитский центр» Фото: Информация о пожаре появилась примерно в 18:00 telegram-канал «Бандитский центр» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 25 июля загорелся торговый центр «Дмитриевский» на ул. Сурикова, 51. Об этом рассказал очевидец. «В ТЦ „Дмитриевский“ пожар», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». Причина возгорания и информация о пострадавших неизвестна. Обновлено в 18:12 (16:12 по МСК) В ведомстве пояснили, что возгорание началось в подвале ларька-пристроя. «Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет», — отметили спасатели.