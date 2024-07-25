В Костроме полковник замаскировался под отдыхающего и отдохнул в спа-отеле

В Костроме полковник военной академии радиационной химической биологической защиты Дмитрий Р. замаскировался под отдыхающего для бесплатного отдыха в спа-отеле «Аристократ». В компании друзей он искупался, попарился, поиграл в теннис и даже посидел в беседке, но оплачивать отдых отказался.
«Полковник пришёл с друзьями в костромской спа-отель „Аристократ“. Троица пробралась на закрытую территорию. Там мужчины воспользовалась джакузи, хаммамом и сауной. Компания также поиграла в теннис, окунулась и в закрытый, и в открытый бассейны», — пишет telegram-канал Baza.
Когда администрация заметила гостей — им предложили оплатить отдых — шесть тысяч рублей за троих. В ответ посетители прямо в плавках отправились на выход. Охрана вызвала полицию, но когда они приехали, Дмитрия уже не было.
Руководство спа-отеля написало заявление в полицию и связалась с Дмитрием. Полковник, несмотря на то что все его передвижения попали на камеру, ответил, что «его там не было». По его словам максимум, что он сделал, — проходил мимо и поиграл в теннис, но это «ещё надо доказать».
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