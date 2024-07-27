27 июля 2024

В Свердловской области переехали пешехода на обочине и скрылись, есть погибший

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции разыскивают виновника аварии (архивное фото)
Сотрудники полиции разыскивают виновника аварии (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на территории поселка Троицкий сбили насмерть пешехода и скрылись. Погибший в момент столкновения шел по обочине, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

"По предварительным данным, неизвестный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле, с небезопасной скоростью по ул. Мичурина, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, двигающегося справа в попутном направлении по краю обочины, после чего водитель скрылся с места происшествия. В настоящий момент разыскивается сотрудниками полиции", — пояснили в telegram-канале ведомства.

В результате происшествия 49-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда скорой. Он был одет в темную одежду и являлся жителем этого поселка, который находится в городском районе Талицы. Сотрудники МВД начали расследование.

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В Свердловской области на территории поселка Троицкий сбили насмерть пешехода и скрылись. Погибший в момент столкновения шел по обочине, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. "По предварительным данным, неизвестный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле, с небезопасной скоростью по ул. Мичурина, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, двигающегося справа в попутном направлении по краю обочины, после чего водитель скрылся с места происшествия. В настоящий момент разыскивается сотрудниками полиции", — пояснили в telegram-канале ведомства. В результате происшествия 49-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда скорой. Он был одет в темную одежду и являлся жителем этого поселка, который находится в городском районе Талицы. Сотрудники МВД начали расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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