В Свердловской области переехали пешехода на обочине и скрылись, есть погибший

В Свердловской области на территории поселка Троицкий сбили насмерть пешехода и скрылись. Погибший в момент столкновения шел по обочине, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
"По предварительным данным, неизвестный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле, с небезопасной скоростью по ул. Мичурина, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, двигающегося справа в попутном направлении по краю обочины, после чего водитель скрылся с места происшествия. В настоящий момент разыскивается сотрудниками полиции", — пояснили в telegram-канале ведомства.
В результате происшествия 49-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда скорой. Он был одет в темную одежду и являлся жителем этого поселка, который находится в городском районе Талицы. Сотрудники МВД начали расследование.
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