ВСУ готовятся к полной сдаче ДНР: карта спецоперации на 28 июля

WP: российские войска скоро освободят всю ДНР

28 июля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Украинское командование задерживает отвод войск на кураховском направлении Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие близки к тому, чтобы освободить всю территорию ДНР. Об этом рассказал командир батальона 47-й бригады ВСУ с позывным Гений. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения URA.RU Российские войска скоро освободят всю ДНР ВС РФ на грани того, чтобы взять под контроль всю территорию ДНР. Благодаря этому Россия будет иметь больший вес во время будущих переговоров, рассказал командир газете The Washington Post. В материале отмечается, что Киеву не хватает военнослужащих, из-за чего ВСУ теряют позиции на поле боя. Кураховское направление Подходит к завершению штурм Красногоровки. ВС РФ достигли реки Лозовой, оставив украинские войска владеть лишь частным сектором на северо-западе города. Несмотря на затруднительное положение, украинское командование задерживает отвод войск, пишет telegram-канал «Украина.ру». Прогресс на южнодонецком и торецком направлениях На южнодонецком направлении российские силы продолжают наступление, приближаясь к ключевой трассе Угледар-Константиновка, захватывая новые опорные пункты противника. Данная дорога уже находится под непосредственным огневым контролем. На торецком участке фронта продвижение российских войск в жилых районах Железного достигло центра поселения. Несмотря на переброску украинских резервов в этот район, российские силы удерживают контроль над маршрутами снабжения местного гарнизона ВСУ. Покровское и купянское направления На покровском направлении российские военные взяли под контроль поселок Лозоватское. В этой местности армия продвигается к Лисичному. Поступают также сообщения о зачистке села Волчье и расширении зоны контроля в поселке Веселое, где продолжаются боевые действия. Около Купянска российские войска заняли стратегические высоты около Песчаного и наступают в направлении трассы Ковшаровка — Боровая, продолжая расширять зону своего контроля. Херсонское направление На фронте в Херсонской области российская армия проводит успешные операции против украинских сил. В ходе боевых действий десантные подразделения уничтожили американскую гаубицу М777 и склад боеприпасов ВСУ, расположенные на правом берегу Днепра. Цели были зафиксированы с помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата Zala. После обнаружения они были поражены применением высокоточных боеприпасов типа «Ланцет». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военнослужащие близки к тому, чтобы освободить всю территорию ДНР. Об этом рассказал командир батальона 47-й бригады ВСУ с позывным Гений. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. ВС РФ на грани того, чтобы взять под контроль всю территорию ДНР. Благодаря этому Россия будет иметь больший вес во время будущих переговоров, рассказал командир газете The Washington Post. В материале отмечается, что Киеву не хватает военнослужащих, из-за чего ВСУ теряют позиции на поле боя. Подходит к завершению штурм Красногоровки. ВС РФ достигли реки Лозовой, оставив украинские войска владеть лишь частным сектором на северо-западе города. Несмотря на затруднительное положение, украинское командование задерживает отвод войск, пишет telegram-канал «Украина.ру». На южнодонецком направлении российские силы продолжают наступление, приближаясь к ключевой трассе Угледар-Константиновка, захватывая новые опорные пункты противника. Данная дорога уже находится под непосредственным огневым контролем. На торецком участке фронта продвижение российских войск в жилых районах Железного достигло центра поселения. Несмотря на переброску украинских резервов в этот район, российские силы удерживают контроль над маршрутами снабжения местного гарнизона ВСУ. На покровском направлении российские военные взяли под контроль поселок Лозоватское. В этой местности армия продвигается к Лисичному. Поступают также сообщения о зачистке села Волчье и расширении зоны контроля в поселке Веселое, где продолжаются боевые действия. Около Купянска российские войска заняли стратегические высоты около Песчаного и наступают в направлении трассы Ковшаровка — Боровая, продолжая расширять зону своего контроля. На фронте в Херсонской области российская армия проводит успешные операции против украинских сил. В ходе боевых действий десантные подразделения уничтожили американскую гаубицу М777 и склад боеприпасов ВСУ, расположенные на правом берегу Днепра. Цели были зафиксированы с помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата Zala. После обнаружения они были поражены применением высокоточных боеприпасов типа «Ланцет».