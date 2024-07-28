Российские разведчики сорвали планы ВСУ в Работино благодаря посту в Telegram

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Вооруженные силы Украины. stock, всу, украинские военные,  stock
Бойцы ВСУ планировали накопить силы у Работино для ночной вылазки, о чем уведомили в своем telegram-канале Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ опубликовали в telegram-канале планы ночной вылазки у населенного пункта Работино (Запорожская область). Разведчики ВС РФ увидели пост и предотвратили атаку. Об этом сообщили военкоры.

«На Запорожском фронте противник попытался накопить силы севернее Работино для ночной вылазки, о чем „пропиарился“ в своих военных telegram-каналах. Разведчики 42 дивизии прочитали и, как сумели, поставили ВСУ лайк», — сообщили в telegram-канале «Военкоры Русской весны». Российские военные отработали по противнику беспилотниками.

По неофициальной информации, ВС РФ могут готовить наступление в Запорожской области, в частности, на Гуляйполе. В случае успеха и освобождения запорожских городов ВС РФ нарушат логистику ВСУ на южном фронте и значительной части западного. Эту информацию передает «Царьград».

Раннее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что украинские военные начали массово сдаваться в плен по всей линии столкновения. Он добавил, что ВСУ уже не могут противостоять натиску ВС России. Об этом сообщает 360.ru.

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ВСУ опубликовали в telegram-канале планы ночной вылазки у населенного пункта Работино (Запорожская область). Разведчики ВС РФ увидели пост и предотвратили атаку. Об этом сообщили военкоры. «На Запорожском фронте противник попытался накопить силы севернее Работино для ночной вылазки, о чем „пропиарился“ в своих военных telegram-каналах. Разведчики 42 дивизии прочитали и, как сумели, поставили ВСУ лайк», — сообщили в telegram-канале «Военкоры Русской весны». Российские военные отработали по противнику беспилотниками. По неофициальной информации, ВС РФ могут готовить наступление в Запорожской области, в частности, на Гуляйполе. В случае успеха и освобождения запорожских городов ВС РФ нарушат логистику ВСУ на южном фронте и значительной части западного. Эту информацию передает «Царьград». Раннее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что украинские военные начали массово сдаваться в плен по всей линии столкновения. Он добавил, что ВСУ уже не могут противостоять натиску ВС России. Об этом сообщает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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