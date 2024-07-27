Жертвами ЧП на стройке в Екатеринбурге стали мигранты

28 июля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Проверку проводят сразу несколько ведомств (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В результате ЧП на стройке в Верх-Исетском районе Екатеринбурга пострадали пятеро мигрантов и один местный житель. Об этом URA.RU сообщил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Как сообщало URA.RU утром 28 июля, рабочие отравились парами неизвестного газа. Они откачивали воду из технического колодца, который затопило после ливней. Мужчины почувствовали себя плохо, потеряли сознание, поднимать на поверхность их пришлось спасателям и пожарным. Двое отказались от госпитализации, а четверых увезли в больницу. Трое из них, по данным свердловского минздрава, в тяжелом состоянии. «Личности всех пострадавших представителями МВД установлены оперативно. Это местный житель по имени Владимир, 1991 года рождения, и пятеро уроженцев одной из бывших союзных республик — Умеджон, 2001 г. р., Замон, 1991 г. р., Фаридун, 2002 г. р., Мизами, 2006 г. р., и Салон, 1979 г. р. По данным ОП №8, на территории нашего региона находятся на законных основаниях в качестве рабочих», — уточнил Горелых. Представитель свердловского управления СК Александр Шульга сообщил URA.RU, что проводится проверка «на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)». Генподрядчик стройплощадки пояснил корреспонденту, что ЧП произошло в зоне ответственности субподрядчика — ООО «Ладья». «Предварительная версия — нарушение техники безопасности при проведении работ в колодце. Сейчас выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы. Генподрядчик оказывает всю необходимую помощь в расследовании», — заявили там. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате ЧП на стройке в Верх-Исетском районе Екатеринбурга пострадали пятеро мигрантов и один местный житель. Об этом URA.RU сообщил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Как сообщало URA.RU утром 28 июля, рабочие отравились парами неизвестного газа. Они откачивали воду из технического колодца, который затопило после ливней. Мужчины почувствовали себя плохо, потеряли сознание, поднимать на поверхность их пришлось спасателям и пожарным. Двое отказались от госпитализации, а четверых увезли в больницу. Трое из них, по данным свердловского минздрава, в тяжелом состоянии. «Личности всех пострадавших представителями МВД установлены оперативно. Это местный житель по имени Владимир, 1991 года рождения, и пятеро уроженцев одной из бывших союзных республик — Умеджон, 2001 г. р., Замон, 1991 г. р., Фаридун, 2002 г. р., Мизами, 2006 г. р., и Салон, 1979 г. р. По данным ОП №8, на территории нашего региона находятся на законных основаниях в качестве рабочих», — уточнил Горелых. Представитель свердловского управления СК Александр Шульга сообщил URA.RU, что проводится проверка «на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)». Генподрядчик стройплощадки пояснил корреспонденту, что ЧП произошло в зоне ответственности субподрядчика — ООО «Ладья». «Предварительная версия — нарушение техники безопасности при проведении работ в колодце. Сейчас выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы. Генподрядчик оказывает всю необходимую помощь в расследовании», — заявили там.