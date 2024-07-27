27 июля 2024

ЧП с массовым отравлением рабочих на стройке в Екатеринбурге занялись прокуроры

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Прокуроры изучат документы и найдут виновного Фото:

В Екатеринбурге прокуратура взялась за проверку ЧП на стройке, где шесть рабочих отравились парами газа. Сотрудники свердловского ведомства оценят, как на предприятии соблюдалась техника безопасности, об этом сообщает telegram-канал структуры.

«Прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку по сообщению СМИ о доставлении рабочих со стройки в больницу. По предварительной информации, при проведении работ по откачке грунтовых вод на строительном объекте на 8 километре Московского тракта неустановленными парами газа отравились шесть рабочих», — сказано в сообщении.

Прокуратура запросит документы и установит лицо, которое отвечает за соблюдение техники безопасности на стройке, также будет дана оценка соблюдению требований об охране труда. «Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки», — пишет ведомство.

Шесть рабочих отравились парами неизвестного газа на стройке в Верх-Исетском районе. Они откачивали воду из технического колодца, который затопило после ливней. Мужчины почувствовали себя плохо, потеряли сознание, поднимать на поверхность их пришлось спасателям и пожарным. Двое отказались от госпитализации, а четверых увезли в больницу. Трое из них, по данным свердловского минздрава, в тяжелом состоянии.

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В Екатеринбурге прокуратура взялась за проверку ЧП на стройке, где шесть рабочих отравились парами газа. Сотрудники свердловского ведомства оценят, как на предприятии соблюдалась техника безопасности, об этом сообщает telegram-канал структуры. «Прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку по сообщению СМИ о доставлении рабочих со стройки в больницу. По предварительной информации, при проведении работ по откачке грунтовых вод на строительном объекте на 8 километре Московского тракта неустановленными парами газа отравились шесть рабочих», — сказано в сообщении. Прокуратура запросит документы и установит лицо, которое отвечает за соблюдение техники безопасности на стройке, также будет дана оценка соблюдению требований об охране труда. «Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки», — пишет ведомство. Шесть рабочих отравились парами неизвестного газа на стройке в Верх-Исетском районе. Они откачивали воду из технического колодца, который затопило после ливней. Мужчины почувствовали себя плохо, потеряли сознание, поднимать на поверхность их пришлось спасателям и пожарным. Двое отказались от госпитализации, а четверых увезли в больницу. Трое из них, по данным свердловского минздрава, в тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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