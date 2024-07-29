Мама юной свердловчанки, которой собрали миллион на препарат, просит Путина о помощи

Мама девочки из Невьянска, которой собрали 1 млн на «Диакомит», написала Путину

29 июля 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

У Кристины в раннем детстве произошла остановка сердца Фото: Светлана Садилова Семья семилетней Кристины Садиловой из Невьянска столкнулась с трудностями в приобретении необходимого лекарства «Диакомит», несмотря на то, что благотворители собрали для нее миллион рублей. У девочки тяжелое заболевание — синдром Драве. Отчаявшись найти решение, мать девочки обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Светлана выразила надежду, что обращение к главе государства поможет изменить сложившуюся ситуацию. Соответсвующий документ имеется в распоряжении URA.RU. «У меня сложилась сложная ситуация. У меня 3 дочери. Младшей Кристине 7 лет. У нее редкое генетическое заболевание — синдром Драве. Врачи города Екатеринбурга посоветовали использовать препарат „Диакомид“, который не зарегистрирован в России. Я обращалась в региональный минздрав с просьбой о закупке препарата за счет государства, однако ответа не последовало. Препарат оказал значительную помощь Кристине, позволив ей восстановить утраченные навыки. Мне ничего не оставалось, как написать письмо нашему президенту», — поделилась Светлана с журналистом агентства. Редакция агентства направила официальный запрос в свердловский минздрав. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что повышение цен на препарат «Диакомит» от французской фармацевтической компании Biocodex поставило семью семилетней Кристины Садиловой в трудное положение. Несмотря на то, что благотворители собрали миллион рублей, средств хватило только на часть необходимого курса лечения. Светлана, мать Кристины, сообщила, что купленных 19 упаковок препарата недостаточно, и для полного курса требуется еще минимум 18 пачек. Женщина убеждена, что совместные усилия могут помочь Кристине радоваться жизни вместе со сверстниками. Помочь Кристине Садиловой можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +79025018041, «ОЗОН Банк». Получатель — Садилова Светлана Юрьевна. URA.RU регулярно выражает свою поддержку благотворительным инициативам. Благодаря активности читателей агентства, одной из жительниц Екатеринбурга, Соне Рожиной, у которой диагностировали синдром Гурлера, удалось собрать сумму в 8 миллионов рублей, необходимую для лечения. Кроме того, агентство призывает всех, кто сталкивается с проблемами социального характера, нуждается в медицинской помощи или испытывает другие трудности, обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья семилетней Кристины Садиловой из Невьянска столкнулась с трудностями в приобретении необходимого лекарства «Диакомит», несмотря на то, что благотворители собрали для нее миллион рублей. У девочки тяжелое заболевание — синдром Драве. Отчаявшись найти решение, мать девочки обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Светлана выразила надежду, что обращение к главе государства поможет изменить сложившуюся ситуацию. Соответсвующий документ имеется в распоряжении URA.RU. «У меня сложилась сложная ситуация. У меня 3 дочери. Младшей Кристине 7 лет. У нее редкое генетическое заболевание — синдром Драве. Врачи города Екатеринбурга посоветовали использовать препарат „Диакомид“, который не зарегистрирован в России. Я обращалась в региональный минздрав с просьбой о закупке препарата за счет государства, однако ответа не последовало. Препарат оказал значительную помощь Кристине, позволив ей восстановить утраченные навыки. Мне ничего не оставалось, как написать письмо нашему президенту», — поделилась Светлана с журналистом агентства. Редакция агентства направила официальный запрос в свердловский минздрав. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что повышение цен на препарат «Диакомит» от французской фармацевтической компании Biocodex поставило семью семилетней Кристины Садиловой в трудное положение. Несмотря на то, что благотворители собрали миллион рублей, средств хватило только на часть необходимого курса лечения. Светлана, мать Кристины, сообщила, что купленных 19 упаковок препарата недостаточно, и для полного курса требуется еще минимум 18 пачек. Женщина убеждена, что совместные усилия могут помочь Кристине радоваться жизни вместе со сверстниками. Помочь Кристине Садиловой можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +79025018041, «ОЗОН Банк». Получатель — Садилова Светлана Юрьевна. URA.RU регулярно выражает свою поддержку благотворительным инициативам. Благодаря активности читателей агентства, одной из жительниц Екатеринбурга, Соне Рожиной, у которой диагностировали синдром Гурлера, удалось собрать сумму в 8 миллионов рублей, необходимую для лечения. Кроме того, агентство призывает всех, кто сталкивается с проблемами социального характера, нуждается в медицинской помощи или испытывает другие трудности, обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.