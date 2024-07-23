Юная свердловчанка, которой собрали миллион, осталась без важного препарата

Девочка из Невьянска, которой собрали миллион, осталась без лекарства «Диакомит»

23 июля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

У Кристины в раннем детстве произошла остановка сердца Фото: Светлана Садилова Семилетняя Кристина Садилова из Невьянска, страдающая синдромом Драве, столкнулась с проблемой приобретения лекарства «Диакомит» даже после того, как благотворители собрали для нее миллион рублей. Повышение цен на препарат со стороны производителя Biocodex привело к тому, что собранных средств оказалось достаточно только для части необходимого курса лечения. Мать девочки Светлана сообщила URA.RU, что купленных 19 упаковок недостаточно для полного курса, и требуется еще как минимум 18 пачек. «Когда мы собрали миллион рублей, это было похоже на чудо. Мы думали, что теперь у нас есть средства на полный курс лечения для Кристины. Но, к нашему глубокому разочарованию, цена на препарат вдруг удвоилась из-за решения производителя. Теперь, чтобы приобрести еще 18 пачек 'Диакомита', нам нужно 902 160 рублей. А стоимость одной упаковки, которой хватает всего на десять дней, составляет 50 120 рублей. У нас, конечно же, нет такой суммы», — поделилась с грустью Светлана. Мама малышки надеется, что совместными усилиями получится собрать необходимую сумму. «Я убеждена, что совместными усилиями общества есть возможность создать условия, благодаря которым моя дочь сможет радоваться каждому новому дню наравне со своими сверстниками. Любая помощь, даже самая незначительная, поможет ей приблизиться к беззаботному детству, не омраченному болезнью и ограничениями», — отметила мама малышки. Помочь Кристине Садиловой можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +79025018041, «ОЗОН Банк». Получатель — Садилова Светлана Юрьевна. Кристина пережила критический момент, когда внезапно остановилось сердце, и благодаря своевременной реакции врачей ее жизнь была спасена. После проведения обследований у девочки был диагностирован синдром Драве, который является редким и серьезным заболеванием. Для лечения необходим специализированный и дорогостоящий препарат, производимый французской компанией Biocodex. Семья, не имея достаточно средств для покупки лекарства, получила помощь от читателей URA.RU, которые откликнулись на их историю и перевели 362 тысячи рублей на лечение. Несмотря на то что сбор средств в итоге был завершен, полученных денег оказалось недостаточно для покупки необходимого количества препарата. URA.RU регулярно подчеркивает значимость благотворительности и поддержки нуждающихся. Благодаря вниманию и помощи читателей агентства, жительнице Екатеринбурга Соне Рожиной, у которой обнаружили синдром Гурлера, удалось собрать необходимые 8 миллионов рублей на лечение. Агентство также призывает тех, кто сталкивается с трудностями в социальной сфере, нуждается в медицинской помощи или испытывает сложности в жизни, не колебаться и обратиться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семилетняя Кристина Садилова из Невьянска, страдающая синдромом Драве, столкнулась с проблемой приобретения лекарства «Диакомит» даже после того, как благотворители собрали для нее миллион рублей. Повышение цен на препарат со стороны производителя Biocodex привело к тому, что собранных средств оказалось достаточно только для части необходимого курса лечения. Мать девочки Светлана сообщила URA.RU, что купленных 19 упаковок недостаточно для полного курса, и требуется еще как минимум 18 пачек. «Когда мы собрали миллион рублей, это было похоже на чудо. Мы думали, что теперь у нас есть средства на полный курс лечения для Кристины. Но, к нашему глубокому разочарованию, цена на препарат вдруг удвоилась из-за решения производителя. Теперь, чтобы приобрести еще 18 пачек 'Диакомита', нам нужно 902 160 рублей. А стоимость одной упаковки, которой хватает всего на десять дней, составляет 50 120 рублей. У нас, конечно же, нет такой суммы», — поделилась с грустью Светлана. Мама малышки надеется, что совместными усилиями получится собрать необходимую сумму. «Я убеждена, что совместными усилиями общества есть возможность создать условия, благодаря которым моя дочь сможет радоваться каждому новому дню наравне со своими сверстниками. Любая помощь, даже самая незначительная, поможет ей приблизиться к беззаботному детству, не омраченному болезнью и ограничениями», — отметила мама малышки. Помочь Кристине Садиловой можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +79025018041, «ОЗОН Банк». Получатель — Садилова Светлана Юрьевна. Кристина пережила критический момент, когда внезапно остановилось сердце, и благодаря своевременной реакции врачей ее жизнь была спасена. После проведения обследований у девочки был диагностирован синдром Драве, который является редким и серьезным заболеванием. Для лечения необходим специализированный и дорогостоящий препарат, производимый французской компанией Biocodex. Семья, не имея достаточно средств для покупки лекарства, получила помощь от читателей URA.RU, которые откликнулись на их историю и перевели 362 тысячи рублей на лечение. Несмотря на то что сбор средств в итоге был завершен, полученных денег оказалось недостаточно для покупки необходимого количества препарата. URA.RU регулярно подчеркивает значимость благотворительности и поддержки нуждающихся. Благодаря вниманию и помощи читателей агентства, жительнице Екатеринбурга Соне Рожиной, у которой обнаружили синдром Гурлера, удалось собрать необходимые 8 миллионов рублей на лечение. Агентство также призывает тех, кто сталкивается с трудностями в социальной сфере, нуждается в медицинской помощи или испытывает сложности в жизни, не колебаться и обратиться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.