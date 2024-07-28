Роспотребнадзор и ученые ПГНИУ успокоили пермяков насчет радиации в городе

В Перми и Пермском крае радиационная обстановка благоприятная, а мощность дозы гамма-излучения не превышает норм. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, которое мониторит ситуацию ежемесячно.
«Радиационный фон в Пермском крае оценивается как благополучный — мощность дозы гамма-излучения на открытой местности за первое полугодие 2024 не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час) и составляла в среднем 0,11 мкЗв/час. На территории Перми значение также составляло в среднем 0,11 мкЗв/час», — говорится в сообщении Роспотребнадзора в Telegram. В региональном ГУ МЧС добавляют, что угрозы жизни и здоровью населению края нет.
Сообщение ведомств появились после информации от ученого Пермского университета (ПГНИУ) Григория Головчанского. Он рассказал, что замеры радиационного фона в районе Ядерного озера на севере Пермского края, где в 1971 году проводили ядерные взрывы, показали, что уровень радиации там ниже, чем в центре Перми. После множества сообщений об этом в соцсетях и СМИ он еще раз уточнил, что радиационный фон в Перми спокойный и соответствует норме. А на севере края в районе воронки от взрыва проекта «Тайга» он еще ниже.
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