Хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с челябинцем Карповым

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) расторг контракт с нападающим Максимом Карповым. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе клуба.
«Хоккейный клуб „Металлург“ и нападающий Максим Карпов расторгли контракт. Действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон. Спасибо, Хищный Карп!» — сообщили в telegram-канале клуба.
Максим Карпов — воспитанник челябинского «Трактора». В 2013 году с «Трактором» стал серебряным призером Кубка Гагарина. Затем неожиданно для болельщиков перешел в московское «Динамо», взявшее кубок в том же сезоне. В 2017 году перешел в СКА (Санкт-Петербург). В 2020 году был обменян в «Металлург», с которым в нынешнем сезоне выиграл Кубок Гагарина. В клубе пожелали Карпову удачи в дальнейшей карьере.
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