Хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с челябинцем Карповым

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Максим Карпов продолжит карьеру в другой команде
Максим Карпов продолжит карьеру в другой команде Фото:

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) расторг контракт с нападающим Максимом Карповым. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе клуба.

«Хоккейный клуб „Металлург“ и нападающий Максим Карпов расторгли контракт. Действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон. Спасибо, Хищный Карп!» — сообщили в telegram-канале клуба.

Максим Карпов — воспитанник челябинского «Трактора». В 2013 году с «Трактором» стал серебряным призером Кубка Гагарина. Затем неожиданно для болельщиков перешел в московское «Динамо», взявшее кубок в том же сезоне. В 2017 году перешел в СКА (Санкт-Петербург). В 2020 году был обменян в «Металлург», с которым в нынешнем сезоне выиграл Кубок Гагарина. В клубе пожелали Карпову удачи в дальнейшей карьере.

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Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) расторг контракт с нападающим Максимом Карповым. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе клуба. «Хоккейный клуб „Металлург“ и нападающий Максим Карпов расторгли контракт. Действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон. Спасибо, Хищный Карп!» — сообщили в telegram-канале клуба. Максим Карпов — воспитанник челябинского «Трактора». В 2013 году с «Трактором» стал серебряным призером Кубка Гагарина. Затем неожиданно для болельщиков перешел в московское «Динамо», взявшее кубок в том же сезоне. В 2017 году перешел в СКА (Санкт-Петербург). В 2020 году был обменян в «Металлург», с которым в нынешнем сезоне выиграл Кубок Гагарина. В клубе пожелали Карпову удачи в дальнейшей карьере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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