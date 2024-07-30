Обвиняемых по делу Далера Бобиева начнут судить в Екатеринбурге

Уголовное дело об убийстве и истязании шестилетнего Далера Бобиева, которого нашли мертвым в прошлом году, поступило в Свердловской областной суд. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
В деле двое подсудимых — опекун Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников. Первая обвиняется в 62 преступлениях: в 49-ти эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве и мошенничестве при получении выплат. Егольников обвиняется в истязании и незаконном лишении свободы, не связанном с похищением.
Наумова в 2023 году уверяла о самовольном уходе мальчика из квартиры. В поисках участвовали около 1500 человек, но, к сожалению, 29 июня его тело обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых. С тех пор женщина содержится под стражей, несмотря на попытки освободиться. Расследование показало возможную причастность к смерти ребенка не только опекунши, но и ее супруга. Подробная информация о ходе расследования — в сюжете URA.RU.
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