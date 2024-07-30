В Симферополе эвакуируют посетителей ТЦ

30 июля 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Порядка 130 человек эвакуированы, сообщили в МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU В торговом центре «Лоцман» в Симферополе проходит эвакуация из-за возникновения задымления. Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму информирует о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности посетителей и работников. «К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС Крыма. Там уточнили, что уже 130 человек вывели из помещений. Эвакуация проводится в соответствии с протоколами безопасности, на данный момент информации о пострадавших нет. Огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В торговом центре «Лоцман» в Симферополе проходит эвакуация из-за возникновения задымления. Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму информирует о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности посетителей и работников. «К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС Крыма. Там уточнили, что уже 130 человек вывели из помещений. Эвакуация проводится в соответствии с протоколами безопасности, на данный момент информации о пострадавших нет. Огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля.