30 июля 2024

В Симферополе эвакуируют посетителей ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Порядка 130 человек эвакуированы, сообщили в МЧС Фото:

В торговом центре «Лоцман» в Симферополе проходит эвакуация из-за возникновения задымления. Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму информирует о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности посетителей и работников.

«К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС Крыма. Там уточнили, что уже 130 человек вывели из помещений.

Эвакуация проводится в соответствии с протоколами безопасности, на данный момент информации о пострадавших нет. Огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля.

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В торговом центре «Лоцман» в Симферополе проходит эвакуация из-за возникновения задымления. Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму информирует о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности посетителей и работников. «К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС Крыма. Там уточнили, что уже 130 человек вывели из помещений. Эвакуация проводится в соответствии с протоколами безопасности, на данный момент информации о пострадавших нет. Огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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