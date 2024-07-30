Общество Свердловчане обнаружили, что из «ЯндексGo» пропали самокаты. Фото 31 июля 2024 в 10:39 Размер текста - 17 + Самокаты пропали из приложения утром 31 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Свердловской области 31 июля заметили, что из приложения «ЯндексGo» пропала возможность арендовать самокат. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В приложении не отображаются самокаты», — поделился читатель. На вопросы пользователей поддержка «Яндекс» просит предоставить скриншоты приложения, чтобы объяснить, в чем дело. Но после отправки фото пользователь не получает ответ. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «ЯндексGo». На момент публикации ответ не поступил. Накануне утром чиновники вместе с ГИБДД и представителями кикшеринга провели рейд по выявлению нарушений пользователями правил дорожного движения. В приложении пропала иконка для аренды самокатов Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Свердловской области 31 июля заметили, что из приложения «ЯндексGo» пропала возможность арендовать самокат. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В приложении не отображаются самокаты», — поделился читатель. На вопросы пользователей поддержка «Яндекс» просит предоставить скриншоты приложения, чтобы объяснить, в чем дело. Но после отправки фото пользователь не получает ответ. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «ЯндексGo». На момент публикации ответ не поступил. Накануне утром чиновники вместе с ГИБДД и представителями кикшеринга провели рейд по выявлению нарушений пользователями правил дорожного движения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям