30 июля 2024

Свердловчане обнаружили, что из «ЯндексGo» пропали самокаты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты Яндекс. Екатеринбург, самокат, электросамокат, самокат яндекс
Самокаты пропали из приложения утром 31 июля Фото:

Жители Свердловской области 31 июля заметили, что из приложения «ЯндексGo» пропала возможность арендовать самокат. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«В приложении не отображаются самокаты», — поделился читатель. На вопросы пользователей поддержка «Яндекс» просит предоставить скриншоты приложения, чтобы объяснить, в чем дело. Но после отправки фото пользователь не получает ответ.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «ЯндексGo». На момент публикации ответ не поступил. Накануне утром чиновники вместе с ГИБДД и представителями кикшеринга провели рейд по выявлению нарушений пользователями правил дорожного движения.

В приложении пропала иконка для аренды самокатов
В приложении пропала иконка для аренды самокатов

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Жители Свердловской области 31 июля заметили, что из приложения «ЯндексGo» пропала возможность арендовать самокат. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В приложении не отображаются самокаты», — поделился читатель. На вопросы пользователей поддержка «Яндекс» просит предоставить скриншоты приложения, чтобы объяснить, в чем дело. Но после отправки фото пользователь не получает ответ. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «ЯндексGo». На момент публикации ответ не поступил. Накануне утром чиновники вместе с ГИБДД и представителями кикшеринга провели рейд по выявлению нарушений пользователями правил дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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