Жители Свердловской области 31 июля заметили, что из приложения «ЯндексGo» пропала возможность арендовать самокат. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«В приложении не отображаются самокаты», — поделился читатель. На вопросы пользователей поддержка «Яндекс» просит предоставить скриншоты приложения, чтобы объяснить, в чем дело. Но после отправки фото пользователь не получает ответ.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «ЯндексGo». На момент публикации ответ не поступил. Накануне утром чиновники вместе с ГИБДД и представителями кикшеринга провели рейд по выявлению нарушений пользователями правил дорожного движения.
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