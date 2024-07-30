В Миассе мужчина поймал щуку на затопленной улице. Видео

31 июля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Щуку выловили на жилой улице Миасса Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В микрорайоне Комарово в Миассе (Челябинская область) местный житель вышел рыбачить на затопленную улицу. Ему на крючок попалась щука. «Щука, да? Щука! Щука! Ух ты! Ничего себе!», — комментируют очевидцы на видео, опубликованном изданием «Вести Южный Урал». Затяжные ливни стали причиной подтоплений в Челябинской области: реки вышли из берегов, водохранилища переполнились. Главной проблемой стала прорванная дамба возле Карабаша. Сейчас жители подтопленных территорий возвращаются домой из эвакуации. Властям же предстоит проделать огромную работу, связанную с восстановлением жилья и выплатой компенсаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Комарово в Миассе (Челябинская область) местный житель вышел рыбачить на затопленную улицу. Ему на крючок попалась щука. «Щука, да? Щука! Щука! Ух ты! Ничего себе!», — комментируют очевидцы на видео, опубликованном изданием «Вести Южный Урал». Затяжные ливни стали причиной подтоплений в Челябинской области: реки вышли из берегов, водохранилища переполнились. Главной проблемой стала прорванная дамба возле Карабаша. Сейчас жители подтопленных территорий возвращаются домой из эвакуации. Властям же предстоит проделать огромную работу, связанную с восстановлением жилья и выплатой компенсаций.