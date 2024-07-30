30 июля 2024

В Миассе мужчина поймал щуку на затопленной улице. Видео

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Щуку выловили на жилой улице Миасса Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В микрорайоне Комарово в Миассе (Челябинская область) местный житель вышел рыбачить на затопленную улицу. Ему на крючок попалась щука.

«Щука, да? Щука! Щука! Ух ты! Ничего себе!», — комментируют очевидцы на видео, опубликованном изданием «Вести Южный Урал».

Затяжные ливни стали причиной подтоплений в Челябинской области: реки вышли из берегов, водохранилища переполнились. Главной проблемой стала прорванная дамба возле Карабаша. Сейчас жители подтопленных территорий возвращаются домой из эвакуации. Властям же предстоит проделать огромную работу, связанную с восстановлением жилья и выплатой компенсаций.

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В микрорайоне Комарово в Миассе (Челябинская область) местный житель вышел рыбачить на затопленную улицу. Ему на крючок попалась щука. «Щука, да? Щука! Щука! Ух ты! Ничего себе!», — комментируют очевидцы на видео, опубликованном изданием «Вести Южный Урал». Затяжные ливни стали причиной подтоплений в Челябинской области: реки вышли из берегов, водохранилища переполнились. Главной проблемой стала прорванная дамба возле Карабаша. Сейчас жители подтопленных территорий возвращаются домой из эвакуации. Властям же предстоит проделать огромную работу, связанную с восстановлением жилья и выплатой компенсаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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