В микрорайоне Комарово в Миассе (Челябинская область) местный житель вышел рыбачить на затопленную улицу. Ему на крючок попалась щука.
«Щука, да? Щука! Щука! Ух ты! Ничего себе!», — комментируют очевидцы на видео, опубликованном изданием «Вести Южный Урал».
Затяжные ливни стали причиной подтоплений в Челябинской области: реки вышли из берегов, водохранилища переполнились. Главной проблемой стала прорванная дамба возле Карабаша. Сейчас жители подтопленных территорий возвращаются домой из эвакуации. Властям же предстоит проделать огромную работу, связанную с восстановлением жилья и выплатой компенсаций.
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