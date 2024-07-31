В Чебаркуле Челябинской области начался мощный ливень с сильным ветром. Об этом собщает читатель URA.RU.
«В Чебаркуле жуткий ливень, ветер и гроза. Ветер гнет огромные тополя к земле. Крупный ТК „Алиса“ частично обесточен, кассы не работают», — пишет читатель URA.RU.
Ранее синоптики предупреждали о циклоне, который будет проходить по Челябинской области с запада на восток. Сильные ливни, грозы с градом и ветер порывами до 25 метров в секунду обещали в ночь на 1 августа. В данный момент власти региона устраняют последствия предыдущего циклона, который прошелся по области с юга на север. Тогда в день выпадало свыше месячной нормы осадков.
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