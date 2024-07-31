В Чебаркуле начался мегаливень с ураганом. Видео

31 июля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Циклон обрушился на регион с новой силой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Чебаркуле Челябинской области начался мощный ливень с сильным ветром. Об этом собщает читатель URA.RU. «В Чебаркуле жуткий ливень, ветер и гроза. Ветер гнет огромные тополя к земле. Крупный ТК „Алиса“ частично обесточен, кассы не работают», — пишет читатель URA.RU. Ранее синоптики предупреждали о циклоне, который будет проходить по Челябинской области с запада на восток. Сильные ливни, грозы с градом и ветер порывами до 25 метров в секунду обещали в ночь на 1 августа. В данный момент власти региона устраняют последствия предыдущего циклона, который прошелся по области с юга на север. Тогда в день выпадало свыше месячной нормы осадков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркуле Челябинской области начался мощный ливень с сильным ветром. Об этом собщает читатель URA.RU. «В Чебаркуле жуткий ливень, ветер и гроза. Ветер гнет огромные тополя к земле. Крупный ТК „Алиса“ частично обесточен, кассы не работают», — пишет читатель URA.RU. Ранее синоптики предупреждали о циклоне, который будет проходить по Челябинской области с запада на восток. Сильные ливни, грозы с градом и ветер порывами до 25 метров в секунду обещали в ночь на 1 августа. В данный момент власти региона устраняют последствия предыдущего циклона, который прошелся по области с юга на север. Тогда в день выпадало свыше месячной нормы осадков.