В Чебаркуле начался мегаливень с ураганом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождь. Челябинск, машины, вода, погода, лето, непогода, ливень, дорога, осадки, дождь, стихия, автотранспорт
Циклон обрушился на регион с новой силой Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Чебаркуле Челябинской области начался мощный ливень с сильным ветром. Об этом собщает читатель URA.RU.

«В Чебаркуле жуткий ливень, ветер и гроза. Ветер гнет огромные тополя к земле. Крупный ТК „Алиса“ частично обесточен, кассы не работают», — пишет читатель URA.RU.

Ранее синоптики предупреждали о циклоне, который будет проходить по Челябинской области с запада на восток. Сильные ливни, грозы с градом и ветер порывами до 25 метров в секунду обещали в ночь на 1 августа. В данный момент власти региона устраняют последствия предыдущего циклона, который прошелся по области с юга на север. Тогда в день выпадало свыше месячной нормы осадков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чебаркуле Челябинской области начался мощный ливень с сильным ветром. Об этом собщает читатель URA.RU. «В Чебаркуле жуткий ливень, ветер и гроза. Ветер гнет огромные тополя к земле. Крупный ТК „Алиса“ частично обесточен, кассы не работают», — пишет читатель URA.RU. Ранее синоптики предупреждали о циклоне, который будет проходить по Челябинской области с запада на восток. Сильные ливни, грозы с градом и ветер порывами до 25 метров в секунду обещали в ночь на 1 августа. В данный момент власти региона устраняют последствия предыдущего циклона, который прошелся по области с юга на север. Тогда в день выпадало свыше месячной нормы осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...