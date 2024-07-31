Американца, отсидевшего 34 года за убийство, признали невиновным

Афроамериканец Кристофер Данн, пробывший в тюрьме 34 года после обвинения в убийстве, был признан невиновным Верховным судом Миссури. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Верховный суд Миссури освободил Кристофера Данна из-под стражи после 34 лет заключения <…> Мы очень рады, что Крис наконец воссоединится со своей семьей после 34 лет за решеткой, назначенных ему за преступление, которое он не совершал», — процитировал
Авторы материала добавили, что Данн, которому сейчас 52 года, воссоединился со своей женой Кирой. Отмечается, что генпрокурор Миссури Эндрю Бейли старался удержать афроамериканца за решеткой из-за «политики и расизма».
Данн был признан виновным в убийстве первой степени в 1990 году, когда он якобы застрелил 15-летнего Рикко Роджерса. Окружной прокурор Сент-Луиса Гейб Гор подал ходатайство в феврале, продемонстрировав в нем фактическую невиновность осужденного и требуя отменить обвинительный приговор. Оказалось, что убийство было совершено «боевиком» из местной банды.
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