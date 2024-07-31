Американца, отсидевшего 34 года за убийство, признали невиновным

CBS: американца Кристофера Данна признали невиновным после 34 лет тюрьмы

31 июля 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Американец Кристофер Данн провел в тюрьме 34 года за убийство, которое не совершал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Афроамериканец Кристофер Данн, пробывший в тюрьме 34 года после обвинения в убийстве, был признан невиновным Верховным судом Миссури. Об этом сообщили иностранные СМИ. «Верховный суд Миссури освободил Кристофера Данна из-под стражи после 34 лет заключения <…> Мы очень рады, что Крис наконец воссоединится со своей семьей после 34 лет за решеткой, назначенных ему за преступление, которое он не совершал», — процитировал CBS NEWS заявление суда. Авторы материала добавили, что Данн, которому сейчас 52 года, воссоединился со своей женой Кирой. Отмечается, что генпрокурор Миссури Эндрю Бейли старался удержать афроамериканца за решеткой из-за «политики и расизма». Данн был признан виновным в убийстве первой степени в 1990 году, когда он якобы застрелил 15-летнего Рикко Роджерса. Окружной прокурор Сент-Луиса Гейб Гор подал ходатайство в феврале, продемонстрировав в нем фактическую невиновность осужденного и требуя отменить обвинительный приговор. Оказалось, что убийство было совершено «боевиком» из местной банды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Афроамериканец Кристофер Данн, пробывший в тюрьме 34 года после обвинения в убийстве, был признан невиновным Верховным судом Миссури. Об этом сообщили иностранные СМИ. «Верховный суд Миссури освободил Кристофера Данна из-под стражи после 34 лет заключения <…> Мы очень рады, что Крис наконец воссоединится со своей семьей после 34 лет за решеткой, назначенных ему за преступление, которое он не совершал», — процитировал CBS NEWS заявление суда. Авторы материала добавили, что Данн, которому сейчас 52 года, воссоединился со своей женой Кирой. Отмечается, что генпрокурор Миссури Эндрю Бейли старался удержать афроамериканца за решеткой из-за «политики и расизма». Данн был признан виновным в убийстве первой степени в 1990 году, когда он якобы застрелил 15-летнего Рикко Роджерса. Окружной прокурор Сент-Луиса Гейб Гор подал ходатайство в феврале, продемонстрировав в нем фактическую невиновность осужденного и требуя отменить обвинительный приговор. Оказалось, что убийство было совершено «боевиком» из местной банды.