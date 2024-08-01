Кто жил в подъезде рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Аудио

В доме, который обрушился в Нижнем Тагиле, жили многодетная семья и пенсионеры

01 августа 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Взрывом оказались полностью уничтожены два подъезда Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Среди жильцов второго подъезда дома №81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, который полностью оказался разрушен взрывом, была многодетная семья, пенсионеры, семьи. Все — благополучные люди, рассказала URA.RU дочь одной из жительниц дома. «Из первого подъезда (всего взрывом были уничтожены два подъезда — первый и второй, прим. URA.RU) я знаю только двух пожилых женщин, которые живут там много лет. В нашем же подъезде на втором этаже проживала женщина с маленьким ребенком. И на первом этаже многодетная семья жила: у них маленький и постарше детки. На пятом этаже рядом с моей мамой жила пожилая соседка (речь о Валерии Батуевой, 1947 года рождения, сейчас находится в больнице — прим. URA.RU), она редко выходила из дома. В третьей квартире на этаже еще одна пенсионерка, ее по лестнице эвакуировали, сейчас она находится у дочки. На третьем этаже жила женщина с мужчиной, к ним, возможно, внуков привезли. Все — благополучные люди, никаких маргиналов в подъезде не было», — поделилась собеседница. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По последним данным, пострадали семь человек, трое из них — дети. Предварительная причина — взрыв бытового газа. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди жильцов второго подъезда дома №81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, который полностью оказался разрушен взрывом, была многодетная семья, пенсионеры, семьи. Все — благополучные люди, рассказала URA.RU дочь одной из жительниц дома. «Из первого подъезда (всего взрывом были уничтожены два подъезда — первый и второй, прим. URA.RU) я знаю только двух пожилых женщин, которые живут там много лет. В нашем же подъезде на втором этаже проживала женщина с маленьким ребенком. И на первом этаже многодетная семья жила: у них маленький и постарше детки. На пятом этаже рядом с моей мамой жила пожилая соседка (речь о Валерии Батуевой, 1947 года рождения, сейчас находится в больнице — прим. URA.RU), она редко выходила из дома. В третьей квартире на этаже еще одна пенсионерка, ее по лестнице эвакуировали, сейчас она находится у дочки. На третьем этаже жила женщина с мужчиной, к ним, возможно, внуков привезли. Все — благополучные люди, никаких маргиналов в подъезде не было», — поделилась собеседница. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По последним данным, пострадали семь человек, трое из них — дети. Предварительная причина — взрыв бытового газа. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.