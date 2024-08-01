Подросток чудом остался в живых при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле

01 августа 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Кинологи ищут людей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Четырнадцатилетний подросток остался в живых после обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле благодаря тому, что в момент происшествия находился в другой комнате (играл в Roblox). Мать мальчика погибла, и ее тело было найдено среди развалин. «Женщина вернулась домой с прогулки с собакой в самый неподходящий момент. Вскоре после ее возвращения дом начал разрушаться, и часть квартиры обрушилась. Мальчик услышал шум и крики, пытался обратиться за помощью к соседям, но безуспешно. Он видел дым и падающую газовую трубу перед тем, как был спасен из-под завалов», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле спасатели обнаружили под завалами пятнадцатого человека, который не проявлял признаков жизни. Предполагалось, что найденная пострадавшая — женщина, и ее передали врачам скорой. Пресс-секретарь свердловского МВД Валерий Горелых подтвердил, что личность женщины, найденной под обломками, установлена полицией — это местная жительница Светлана, родившаяся в 1985 году. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа в разгар дня. По предварительной версии, взорвался газ. Не исключены и другие причины, сейчас все возможные варианты расследуют силовики. Агентство ведет онлайн-трансляцию с места событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четырнадцатилетний подросток остался в живых после обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле благодаря тому, что в момент происшествия находился в другой комнате (играл в Roblox). Мать мальчика погибла, и ее тело было найдено среди развалин. «Женщина вернулась домой с прогулки с собакой в самый неподходящий момент. Вскоре после ее возвращения дом начал разрушаться, и часть квартиры обрушилась. Мальчик услышал шум и крики, пытался обратиться за помощью к соседям, но безуспешно. Он видел дым и падающую газовую трубу перед тем, как был спасен из-под завалов», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле спасатели обнаружили под завалами пятнадцатого человека, который не проявлял признаков жизни. Предполагалось, что найденная пострадавшая — женщина, и ее передали врачам скорой. Пресс-секретарь свердловского МВД Валерий Горелых подтвердил, что личность женщины, найденной под обломками, установлена полицией — это местная жительница Светлана, родившаяся в 1985 году. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа в разгар дня. По предварительной версии, взорвался газ. Не исключены и другие причины, сейчас все возможные варианты расследуют силовики. Агентство ведет онлайн-трансляцию с места событий.