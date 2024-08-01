Подросток чудом остался в живых при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, собака, нижний тагил, обрушение, спасатели, разбор завалов, кинологи, разрушение, ликвидация последствий, сибирская 81
Кинологи ищут людей Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Четырнадцатилетний подросток остался в живых после обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле благодаря тому, что в момент происшествия находился в другой комнате (играл в Roblox). Мать мальчика погибла, и ее тело было найдено среди развалин.

«Женщина вернулась домой с прогулки с собакой в самый неподходящий момент. Вскоре после ее возвращения дом начал разрушаться, и часть квартиры обрушилась. Мальчик услышал шум и крики, пытался обратиться за помощью к соседям, но безуспешно. Он видел дым и падающую газовую трубу перед тем, как был спасен из-под завалов», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле спасатели обнаружили под завалами пятнадцатого человека, который не проявлял признаков жизни. Предполагалось, что найденная пострадавшая — женщина, и ее передали врачам скорой. Пресс-секретарь свердловского МВД Валерий Горелых подтвердил, что личность женщины, найденной под обломками, установлена полицией — это местная жительница Светлана, родившаяся в 1985 году.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа в разгар дня. По предварительной версии, взорвался газ. Не исключены и другие причины, сейчас все возможные варианты расследуют силовики. Агентство ведет онлайн-трансляцию с места событий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четырнадцатилетний подросток остался в живых после обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле благодаря тому, что в момент происшествия находился в другой комнате (играл в Roblox). Мать мальчика погибла, и ее тело было найдено среди развалин. «Женщина вернулась домой с прогулки с собакой в самый неподходящий момент. Вскоре после ее возвращения дом начал разрушаться, и часть квартиры обрушилась. Мальчик услышал шум и крики, пытался обратиться за помощью к соседям, но безуспешно. Он видел дым и падающую газовую трубу перед тем, как был спасен из-под завалов», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле спасатели обнаружили под завалами пятнадцатого человека, который не проявлял признаков жизни. Предполагалось, что найденная пострадавшая — женщина, и ее передали врачам скорой. Пресс-секретарь свердловского МВД Валерий Горелых подтвердил, что личность женщины, найденной под обломками, установлена полицией — это местная жительница Светлана, родившаяся в 1985 году. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа в разгар дня. По предварительной версии, взорвался газ. Не исключены и другие причины, сейчас все возможные варианты расследуют силовики. Агентство ведет онлайн-трансляцию с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...