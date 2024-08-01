В Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщину без признаков жизни. Видео

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, обрушение, последствия, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Место ЧП оцеплено, спасательные работы продолжаются Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле спасатели извлекли из-под завалов пятнадцатого пострадавшего. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, человек не подает признаков жизни.

Предположительно, это женщина. Как видно на кадрах, спасатели передают ее в руки врачей скорой помощи.Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт извлечения тела, сообщив, что ее личность сотрудниками полиции уже установлена. «Речь идет о местной жительнице по имени Светлана, 1985 г. р. Розыск других возможных потерпевших и погибших на месте ЧП продолжается», — подчеркнул полковник.

Таким образом, на поверхность на данный момент достали 15 человек. Из них четверо детей. Их и особо тяжелого взрослого пациента вертолетами доставят в больницы Екатеринбурга.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа в разгар дня. По предварительной версии, взорвался газ. Не исключены и другие причины, сейчас все возможные варианты расследуют силовики. Агентство ведет онлайн-трансляцию с места событий.

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В Нижнем Тагиле спасатели извлекли из-под завалов пятнадцатого пострадавшего. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, человек не подает признаков жизни. Предположительно, это женщина. Как видно на кадрах, спасатели передают ее в руки врачей скорой помощи.Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт извлечения тела, сообщив, что ее личность сотрудниками полиции уже установлена. «Речь идет о местной жительнице по имени Светлана, 1985 г. р. Розыск других возможных потерпевших и погибших на месте ЧП продолжается», — подчеркнул полковник. Таким образом, на поверхность на данный момент достали 15 человек. Из них четверо детей. Их и особо тяжелого взрослого пациента вертолетами доставят в больницы Екатеринбурга. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа в разгар дня. По предварительной версии, взорвался газ. Не исключены и другие причины, сейчас все возможные варианты расследуют силовики. Агентство ведет онлайн-трансляцию с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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