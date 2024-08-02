Мэр из ХМАО попросил помощи у Кухарука в расселении аварийного жилья

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой попросил у врио губернатора Руслана Кухарука помощи в расселении аварийного жилья. Этот вопрос обсуждался на совещании во время рабочего визита главы региона в администрацию муниципалитета, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Район вводит в год 90 тысяч квадратных метров жилья. Я думаю, застройщики подтвердят, при наличии финансирования мы готовы обеспечить переселение из аварийного жилья», — заявил Трубецкой.
Во время рабочего визита главы региона в муниципалитет выяснилось, что треть аварийного фонда в Югре — это дома в Сургутском районе. «Учитывая, что 420 тысяч квадратных метров уже признаны аварийными и еще 900 тысяч квадратных метров в деревянном исполнении в ближайшие 10 лет перейдут из разряда пригодного в разряд аварийного, то общий объем потенциально аварийного жилья на горизонте 10-15 лет — это 1,5 миллиона. Это очень большая цифра. И для того, чтобы решать, надо готовиться сейчас. Градостроительный потенциал района велик, мы готовы его развивать, готовы работать с застройщиками. Но здесь, конечно, нужна поддержка округа», — добавил мэр.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию рабочей поездки врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Сургутский район. Муниципалитет стал 15-м по счету, которые посетил глава региона.
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