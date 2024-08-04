В России отреагировали на поставки истребителей F-16 на Украину

Депутат Чепа: поставка F-16 на Украину станет проверкой для российской ПВО

04 августа 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

F-16 станут проверкой российской ПВО, сказал Алексей Чепа Фото: Staff Sgt. Matthew Kakaris / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставка американских истребителей F-16 на Украину послужит проверкой для российских систем ПВО. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Я думаю, это будет хорошая проверка для отлаживания наших систем ПВО. Думаю, американцы будут недовольны, когда украинские летчики будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от наших самолетов Су-57 и других», — отметил Чепа в беседе с Lenta.ru. Чепа уверен в эффективности российской военной техники и оружия, включая ракеты «воздух-воздух». Они, по его словам, значительно превосходят американские аналоги, используемые на истребителях F-16. На Украину доставили лишь 10 истребителей F-16 из обещанных 79. Еще 10 американских самолетов отправят в Киев до конца 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поставка американских истребителей F-16 на Украину послужит проверкой для российских систем ПВО. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Я думаю, это будет хорошая проверка для отлаживания наших систем ПВО. Думаю, американцы будут недовольны, когда украинские летчики будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от наших самолетов Су-57 и других», — отметил Чепа в беседе с Lenta.ru. Чепа уверен в эффективности российской военной техники и оружия, включая ракеты «воздух-воздух». Они, по его словам, значительно превосходят американские аналоги, используемые на истребителях F-16. На Украину доставили лишь 10 истребителей F-16 из обещанных 79. Еще 10 американских самолетов отправят в Киев до конца 2024 года.