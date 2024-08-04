Пермская учительница через суд добилась выхода на пенсию

05 августа 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Чтобы выйти на пенсию пермячке пришлось обращаться в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Учительница из Чайковского (Пермский край) планировала выйти на пенсию и обратилась в отделение пенсионного фонда, но ей отказали, сославшись на то, что у нее недостаточно трудового стажа. Тогда женщина подала иск в Чайковский городской суд. Копия решения судебной инстанции имеется в распоряжении URA.RU. В своем иске пермячка указала, что считает отказ пенсионного фонда незаконным. Она предоставила в качестве доказательства документы о том, что работала в образовательном учреждении методистом медиатеки и учителем астрономии и информатики. «Истец в суд не явилась, она попросила рассмотреть дело без ее участия. Ответчик на заседание также не пришел», — говорится в документах Чайковского городского суда. Рассмотрев исковые требования в рамках действующего законодательства, суд пришел к выводу, что исковые требования учительницы необходимо удовлетворить. Суд обязал пенсионный фонд учесть трудовой стаж педагога и назначить ей досрочную страховую пенсию по старости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учительница из Чайковского (Пермский край) планировала выйти на пенсию и обратилась в отделение пенсионного фонда, но ей отказали, сославшись на то, что у нее недостаточно трудового стажа. Тогда женщина подала иск в Чайковский городской суд. Копия решения судебной инстанции имеется в распоряжении URA.RU. В своем иске пермячка указала, что считает отказ пенсионного фонда незаконным. Она предоставила в качестве доказательства документы о том, что работала в образовательном учреждении методистом медиатеки и учителем астрономии и информатики. «Истец в суд не явилась, она попросила рассмотреть дело без ее участия. Ответчик на заседание также не пришел», — говорится в документах Чайковского городского суда. Рассмотрев исковые требования в рамках действующего законодательства, суд пришел к выводу, что исковые требования учительницы необходимо удовлетворить. Суд обязал пенсионный фонд учесть трудовой стаж педагога и назначить ей досрочную страховую пенсию по старости.