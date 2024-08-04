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Пермская учительница через суд добилась выхода на пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы выйти на пенсию пермячке пришлось обращаться в суд Фото:

Учительница из Чайковского (Пермский край) планировала выйти на пенсию и обратилась в отделение пенсионного фонда, но ей отказали, сославшись на то, что у нее недостаточно трудового стажа. Тогда женщина подала иск в Чайковский городской суд. Копия решения судебной инстанции имеется в распоряжении URA.RU.

В своем иске пермячка указала, что считает отказ пенсионного фонда незаконным. Она предоставила в качестве доказательства документы о том, что работала в образовательном учреждении методистом медиатеки и учителем астрономии и информатики. «Истец в суд не явилась, она попросила рассмотреть дело без ее участия. Ответчик на заседание также не пришел», — говорится в документах Чайковского городского суда.

Рассмотрев исковые требования в рамках действующего законодательства, суд пришел к выводу, что исковые требования учительницы необходимо удовлетворить. Суд обязал пенсионный фонд учесть трудовой стаж педагога и назначить ей досрочную страховую пенсию по старости.

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Учительница из Чайковского (Пермский край) планировала выйти на пенсию и обратилась в отделение пенсионного фонда, но ей отказали, сославшись на то, что у нее недостаточно трудового стажа. Тогда женщина подала иск в Чайковский городской суд. Копия решения судебной инстанции имеется в распоряжении URA.RU. В своем иске пермячка указала, что считает отказ пенсионного фонда незаконным. Она предоставила в качестве доказательства документы о том, что работала в образовательном учреждении методистом медиатеки и учителем астрономии и информатики. «Истец в суд не явилась, она попросила рассмотреть дело без ее участия. Ответчик на заседание также не пришел», — говорится в документах Чайковского городского суда. Рассмотрев исковые требования в рамках действующего законодательства, суд пришел к выводу, что исковые требования учительницы необходимо удовлетворить. Суд обязал пенсионный фонд учесть трудовой стаж педагога и назначить ей досрочную страховую пенсию по старости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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