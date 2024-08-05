Обладатель кубка Стэнли усилил оборону ХК «Трактор». Фото

Американский защитник Кэмпфер подписал контракт с челябинским ХК «Трактор»

05 августа 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Американский защитник Стивен Кэмпфер присоединился к ХК «Трактор» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Американский защитник, обладатель кубка Стэнли Стивен Кэмпфер подписал контракт с челябинским ХК «Трактор». Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, соглашение с игроком рассчитано на год. «Подписанием годичного контракта со Стивеном Кэмпфером мы закрываем нашу четвертую легионерскую позицию. Хочется поблагодарить защитника и его сторону за очень профессиональное ведение переговоров, в ходе которых „Трактору“ удалось выиграть конкуренцию у нескольких клубов КХЛ», — передает слова генменеджера клуба Алексея Волкова пресс-служба. Кэмпфер родился в 24 сентября 1988 года в американском Энн-Арборе (штат Мичиган). Карьеру игрока начал в 2006 году. Играл за многие команды АХЛ и НХЛ. В составе «Бостон Брюинз» в 2011 году стал обладателем кубка Стэнли. В сезоне 2021/2022 стал игроком казанского «Ак Барса». Стивен Кэмпфер подписал годичный контракт с ХК «Трактор» Фото: пресс-служба ХК «Трактор» https://t.me/hctraktor/21697 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский защитник, обладатель кубка Стэнли Стивен Кэмпфер подписал контракт с челябинским ХК «Трактор». Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, соглашение с игроком рассчитано на год. «Подписанием годичного контракта со Стивеном Кэмпфером мы закрываем нашу четвертую легионерскую позицию. Хочется поблагодарить защитника и его сторону за очень профессиональное ведение переговоров, в ходе которых „Трактору“ удалось выиграть конкуренцию у нескольких клубов КХЛ», — передает слова генменеджера клуба Алексея Волкова пресс-служба. Кэмпфер родился в 24 сентября 1988 года в американском Энн-Арборе (штат Мичиган). Карьеру игрока начал в 2006 году. Играл за многие команды АХЛ и НХЛ. В составе «Бостон Брюинз» в 2011 году стал обладателем кубка Стэнли. В сезоне 2021/2022 стал игроком казанского «Ак Барса».