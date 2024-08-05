Американский защитник, обладатель кубка Стэнли Стивен Кэмпфер подписал контракт с челябинским ХК «Трактор». Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, соглашение с игроком рассчитано на год.
«Подписанием годичного контракта со Стивеном Кэмпфером мы закрываем нашу четвертую легионерскую позицию. Хочется поблагодарить защитника и его сторону за очень профессиональное ведение переговоров, в ходе которых „Трактору“ удалось выиграть конкуренцию у нескольких клубов КХЛ», — передает слова генменеджера клуба Алексея Волкова пресс-служба.
Кэмпфер родился в 24 сентября 1988 года в американском Энн-Арборе (штат Мичиган). Карьеру игрока начал в 2006 году. Играл за многие команды АХЛ и НХЛ. В составе «Бостон Брюинз» в 2011 году стал обладателем кубка Стэнли. В сезоне 2021/2022 стал игроком казанского «Ак Барса».
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