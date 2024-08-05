Обладатель кубка Стэнли усилил оборону ХК «Трактор». Фото

Американский защитник Кэмпфер подписал контракт с челябинским ХК «Трактор»
© Служба новостей «URA.RU»
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Американский защитник Стивен Кэмпфер присоединился к ХК «Трактор» Фото:

Американский защитник, обладатель кубка Стэнли Стивен Кэмпфер подписал контракт с челябинским ХК «Трактор». Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, соглашение с игроком рассчитано на год.

«Подписанием годичного контракта со Стивеном Кэмпфером мы закрываем нашу четвертую легионерскую позицию. Хочется поблагодарить защитника и его сторону за очень профессиональное ведение переговоров, в ходе которых „Трактору“ удалось выиграть конкуренцию у нескольких клубов КХЛ», — передает слова генменеджера клуба Алексея Волкова пресс-служба.

Кэмпфер родился в 24 сентября 1988 года в американском Энн-Арборе (штат Мичиган). Карьеру игрока начал в 2006 году. Играл за многие команды АХЛ и НХЛ. В составе «Бостон Брюинз» в 2011 году стал обладателем кубка Стэнли. В сезоне 2021/2022 стал игроком казанского «Ак Барса».

Стивен Кэмпфер подписал годичный контракт с ХК «Трактор»
Стивен Кэмпфер подписал годичный контракт с ХК «Трактор»
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Американский защитник, обладатель кубка Стэнли Стивен Кэмпфер подписал контракт с челябинским ХК «Трактор». Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, соглашение с игроком рассчитано на год. «Подписанием годичного контракта со Стивеном Кэмпфером мы закрываем нашу четвертую легионерскую позицию. Хочется поблагодарить защитника и его сторону за очень профессиональное ведение переговоров, в ходе которых „Трактору“ удалось выиграть конкуренцию у нескольких клубов КХЛ», — передает слова генменеджера клуба Алексея Волкова пресс-служба. Кэмпфер родился в 24 сентября 1988 года в американском Энн-Арборе (штат Мичиган). Карьеру игрока начал в 2006 году. Играл за многие команды АХЛ и НХЛ. В составе «Бостон Брюинз» в 2011 году стал обладателем кубка Стэнли. В сезоне 2021/2022 стал игроком казанского «Ак Барса».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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