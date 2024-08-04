Уголовное дело из-за полумиллиардной свалки грозит мэрии Нижневартовска

Мэрии Нижневартовска (ХМАО) грозит уголовное дело. Скандал, вспыхнувший из-за полигона бытовых отходов между «мусорным королем» Василием Павалаки и местными чиновниками привлек внимание силовиков. Инсайдеры URA.RU сообщают, что после жалобы предпринимателя на неоправданно дорогую, порядка 550 миллионов рублей и, по его словам, некачественно проведенную рекультивацию раскопки на объекте провела прокуратура.
«Только предварительно выявлено нарушений на 20 миллионов рублей, а при дальнейшем рассмотрении ущерб может доходить до 200 миллионов. Следственный комитет завершает проверку, готовится возбуждение уголовного дела. Акт приемки полигона подписывали высокопоставленные нижневартовские чиновники, к которым теперь много вопросов у правоохранительных органов», — сообщает инсайдер.
Несколько источников, близких к силовым структурам, подтвердили информацию на условиях анонимности. В управление СКР по ХМАО и пресс-службу администрации направлены запросы, ответы ожидаются. В распоряжении редакции имеется документ, подтверждающий проведение проверки СК по материалам прокуратуры. ОНФ также несколько раз выезжали на объект и сообщали о нарушениях при исполнении муниципального контракта.
Павалаки до рекультивации был основным эксплуатантом свалки. Полигон пришлось закрыть из-за вмешательства транспортной прокуратуры. По контракту именно компания Павалаки должна была софинансировать рекультивацию, но когда ее стоимость выросла с 326 миллионов рублей до 550, он заявил о нарушениях и отказался компенсировать всю сумму.
Ранее URA.RU писало, что Павалаки развязал войну с мэрией, которая увеличила стоимость работ по рекультивации до полумиллиарда рублей и попыталась заставить бизнесмена софинансировать работы. В мэрии призвали коммерсанта разбираться в судебном порядке.
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