В Краснокамске коммунальщики потребовали в суде с воинской части 1,3 млн рублей

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Вишникин Алексей, участник СВО. Курган, фуражка, армия, служба по контракту, военная одежда
Иск коммунального предприятия к войсковой части рассмотрит арбитражный суд Пермского края Фото:

В городе Краснокамск Пермского горводоканал вновь подал исковое заявление в суд к войсковой части № 3426. Информация содержится в картотеке Арбитражного суда края.

«Исковое заявление Муниципального унитарного предприятия „Краснокамский водоканал“ к ответчику, войсковой части 3426 о взыскании 1 330 019,71 рублей, принять к производству Арбитражного суда Пермского края», — сказано в судебном определении. Дело будет рассмотрено судом 17 сентября.

Ранее МУП «Краснокамский водоканал» уже взыскивало в суде с войсковой части № 3426 долг за коммунальные услуги в размере 1,2 млн рублей. Задолженность за воду и водоотведение военные накопили с июня 2022-го по январь 2023 года.

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В городе Краснокамск Пермского горводоканал вновь подал исковое заявление в суд к войсковой части № 3426. Информация содержится в картотеке Арбитражного суда края. «Исковое заявление Муниципального унитарного предприятия „Краснокамский водоканал“ к ответчику, войсковой части 3426 о взыскании 1 330 019,71 рублей, принять к производству Арбитражного суда Пермского края», — сказано в судебном определении. Дело будет рассмотрено судом 17 сентября. Ранее МУП «Краснокамский водоканал» уже взыскивало в суде с войсковой части № 3426 долг за коммунальные услуги в размере 1,2 млн рублей. Задолженность за воду и водоотведение военные накопили с июня 2022-го по январь 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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