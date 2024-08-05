В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции выясняются подробности смертельного ДТП с пятью погибшими на дороге Долгодеревенское-Аргаяш 5 августа. Предварительно известно, что водитель одного из авто выехал на встречную полосу по неустановленным обстоятельствам, пояснили в пресс-службе ведомства.
«Водитель автомобиля ВАЗ-2115, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Киа Церато. Никто, из находившихся в транспортных средствах, не был пристегнут ремнем безопасности», — отметил начальник регионального Управления Госавтоинспекции Иван Путков в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Смертельная авария с пятью погибшими произошла 5 августа около 21:30 часов на 16 км автодороги «Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым». На месте работают сотрудники полиции.
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