05 августа 2024

Стали известны подробности смертельного ДТП с пятью погибшими в Челябинской области. Видео

В Челябинской области выясняются подробности смертельного ДТП с пятью погибшими
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП работают сотрудники полиции Фото:

В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции выясняются подробности смертельного ДТП с пятью погибшими на дороге Долгодеревенское-Аргаяш 5 августа. Предварительно известно, что водитель одного из авто выехал на встречную полосу по неустановленным обстоятельствам, пояснили в пресс-службе ведомства.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2115, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Киа Церато. Никто, из находившихся в транспортных средствах, не был пристегнут ремнем безопасности», — отметил начальник регионального Управления Госавтоинспекции Иван Путков в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Смертельная авария с пятью погибшими произошла 5 августа около 21:30 часов на 16 км автодороги «Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым». На месте работают сотрудники полиции.

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В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции выясняются подробности смертельного ДТП с пятью погибшими на дороге Долгодеревенское-Аргаяш 5 августа. Предварительно известно, что водитель одного из авто выехал на встречную полосу по неустановленным обстоятельствам, пояснили в пресс-службе ведомства. «Водитель автомобиля ВАЗ-2115, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Киа Церато. Никто, из находившихся в транспортных средствах, не был пристегнут ремнем безопасности», — отметил начальник регионального Управления Госавтоинспекции Иван Путков в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Смертельная авария с пятью погибшими произошла 5 августа около 21:30 часов на 16 км автодороги «Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым». На месте работают сотрудники полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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