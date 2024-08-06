Соблюдение четкого графика и количества приемов пищи поможет не поправиться в осенний период. Об этом сообщила врач-диетолог Ксения Страйков.
«У всех индивидуальные условия и показатели. Но если вы обедаете в полдень, а следующий прием пищи ожидается только в восемь вечера, то днем вас неизбежно будет мучить чувство голода. Нужно иметь здоровый перекус, хотя бы одно яблоко, а иначе вас неизбежно потянет набить живот сладостями или выпечкой» — пояснила Ксения Страйкова изданию «Подмосковье Сегодня».
Она посоветовала вовремя утолять чувство голода и не перекусывать сладостями и выпечкой. По ее словам, лучше всего употреблять пищу с минимальной обработкой.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты укрепят иммунитет осенью. Он порекомендовал вести в рацион продукты с достаточным количеством белка и необходимым набором витаминов и минералов. Например, морскую рыбу или синие ягоды.
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