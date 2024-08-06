Диетолог раскрыла секрет, как не набрать вес осенью

Диетолог Страйкова: сохранить вес поможет питание по графику

06 августа 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Осенью следует питаться по графику и соблюдать количество приемов пищи, сообщает диетолог Фото: Размик Закарян © URA.RU Соблюдение четкого графика и количества приемов пищи поможет не поправиться в осенний период. Об этом сообщила врач-диетолог Ксения Страйков. «У всех индивидуальные условия и показатели. Но если вы обедаете в полдень, а следующий прием пищи ожидается только в восемь вечера, то днем вас неизбежно будет мучить чувство голода. Нужно иметь здоровый перекус, хотя бы одно яблоко, а иначе вас неизбежно потянет набить живот сладостями или выпечкой» — пояснила Ксения Страйкова изданию «Подмосковье Сегодня». Она посоветовала вовремя утолять чувство голода и не перекусывать сладостями и выпечкой. По ее словам, лучше всего употреблять пищу с минимальной обработкой. Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты укрепят иммунитет осенью. Он порекомендовал вести в рацион продукты с достаточным количеством белка и необходимым набором витаминов и минералов. Например, морскую рыбу или синие ягоды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соблюдение четкого графика и количества приемов пищи поможет не поправиться в осенний период. Об этом сообщила врач-диетолог Ксения Страйков. «У всех индивидуальные условия и показатели. Но если вы обедаете в полдень, а следующий прием пищи ожидается только в восемь вечера, то днем вас неизбежно будет мучить чувство голода. Нужно иметь здоровый перекус, хотя бы одно яблоко, а иначе вас неизбежно потянет набить живот сладостями или выпечкой» — пояснила Ксения Страйкова изданию «Подмосковье Сегодня». Она посоветовала вовремя утолять чувство голода и не перекусывать сладостями и выпечкой. По ее словам, лучше всего употреблять пищу с минимальной обработкой. Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты укрепят иммунитет осенью. Он порекомендовал вести в рацион продукты с достаточным количеством белка и необходимым набором витаминов и минералов. Например, морскую рыбу или синие ягоды.