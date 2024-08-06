Диетолог раскрыла секрет, как не набрать вес осенью

Диетолог Страйкова: сохранить вес поможет питание по графику
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенью следует питаться по графику и соблюдать количество приемов пищи, сообщает диетолог Фото:

Соблюдение четкого графика и количества приемов пищи поможет не поправиться в осенний период. Об этом сообщила врач-диетолог Ксения Страйков.

«У всех индивидуальные условия и показатели. Но если вы обедаете в полдень, а следующий прием пищи ожидается только в восемь вечера, то днем вас неизбежно будет мучить чувство голода. Нужно иметь здоровый перекус, хотя бы одно яблоко, а иначе вас неизбежно потянет набить живот сладостями или выпечкой» — пояснила Ксения Страйкова изданию «Подмосковье Сегодня».

Она посоветовала вовремя утолять чувство голода и не перекусывать сладостями и выпечкой. По ее словам, лучше всего употреблять пищу с минимальной обработкой.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты укрепят иммунитет осенью. Он порекомендовал вести в рацион продукты с достаточным количеством белка и необходимым набором витаминов и минералов. Например, морскую рыбу или синие ягоды.

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Соблюдение четкого графика и количества приемов пищи поможет не поправиться в осенний период. Об этом сообщила врач-диетолог Ксения Страйков. «У всех индивидуальные условия и показатели. Но если вы обедаете в полдень, а следующий прием пищи ожидается только в восемь вечера, то днем вас неизбежно будет мучить чувство голода. Нужно иметь здоровый перекус, хотя бы одно яблоко, а иначе вас неизбежно потянет набить живот сладостями или выпечкой» — пояснила Ксения Страйкова изданию «Подмосковье Сегодня». Она посоветовала вовремя утолять чувство голода и не перекусывать сладостями и выпечкой. По ее словам, лучше всего употреблять пищу с минимальной обработкой. Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты укрепят иммунитет осенью. Он порекомендовал вести в рацион продукты с достаточным количеством белка и необходимым набором витаминов и минералов. Например, морскую рыбу или синие ягоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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