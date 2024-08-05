В Пермском крае решили устроить одно из самых нелепых и опасных соревнований

В Очере Пермского края состоится спортивный забег девушек на шпильках

06 августа 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

На шпильках участницам предстоит пробежать 30-40 метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Очер Пермского края власти организуют забег девушек и женщин на каблуках. Высота шпильки должна быть не менее 8 см, отмечают устроители состязаний. Подобные забеги ранее вошли в рейтинг самых нелепых соревнований, но пермяков это не останавливает. «На Очерском городском стадионе 10 августа пройдет зрелищный забег на шпильках. Участницам конкурса предлагается пробежать в туфлях с высотой каблука не менее 8 см дистанцию от 30 до 40 метров», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского городского округа. Принять участие могут девушки женщины от 16 до 35 лет. Бег на каблуках «Российская газета» в 2023 году включила в рейтинг самых нелепых соревнований. «Зрелищно, красиво, но, увы, травмоопасно», — писали авторы обзора. Кроме забегов на шпильках в топ тогда вошли еще два состязания из Пермского края: в Усолье девушки соревновались в количестве комариных укусов, а в Крылово на фестивале «Веселый коровяк» участники метают коровьи лепешки на дальность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Очер Пермского края власти организуют забег девушек и женщин на каблуках. Высота шпильки должна быть не менее 8 см, отмечают устроители состязаний. Подобные забеги ранее вошли в рейтинг самых нелепых соревнований, но пермяков это не останавливает. «На Очерском городском стадионе 10 августа пройдет зрелищный забег на шпильках. Участницам конкурса предлагается пробежать в туфлях с высотой каблука не менее 8 см дистанцию от 30 до 40 метров», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского городского округа. Принять участие могут девушки женщины от 16 до 35 лет. Бег на каблуках «Российская газета» в 2023 году включила в рейтинг самых нелепых соревнований. «Зрелищно, красиво, но, увы, травмоопасно», — писали авторы обзора. Кроме забегов на шпильках в топ тогда вошли еще два состязания из Пермского края: в Усолье девушки соревновались в количестве комариных укусов, а в Крылово на фестивале «Веселый коровяк» участники метают коровьи лепешки на дальность.