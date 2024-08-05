В Нижнем Тагиле простились с семилетним Денисом В., погибшим при обрушении дома на ул. Сибирской, 81. На прощание пришли около 200 человек, несколько раз врачам пришлось оказывать помощь, передает корреспондент URA.RU.
Церемония началась в 12 часов в храме Воскресения Христова, где накануне простились с другими жертвами ЧП — 14-летними подругами Аней и Полиной. У храма дежурили три бригады врачей. Сначала внутрь пустили близких. Лишь через 20 минут в зал смогли зайти остальные.
Во время отпевания мама мальчика Екатерина рыдала. Успокоить ее подошла психолог МЧС, которая работает с женщиной с первого дня трагедии. После этого одному из подростков стало плохо: он упал на пол, медики вывели его на улицу. Позднее помощь понадобилась еще одной женщине. Когда гроб вынесли из храма, мама мальчика упала в обморок. Супруг с сыном и врачами донесли ее до машины.
Дениса похоронили на кладбище «Пихтовые горы». Там двум пенсионеркам стало нехорошо. Старший сын Екатерины крепко обнимал мать, поддерживал и при необходимости давал нашатырь. Похороны проходили практически в полной тишине.
ЧП произошло днем 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Спасатели вытащили из-под завалов десятки человек. К сожалению, десять погибли, среди них пятеро детей. Трое слесарей-газовиков задержаны. Все, что известно о трагедии, — в сюжете агентства.
Сначала в храме прошло отпевание
Фото: URA.RU
На похоронах дежурила скорая
Фото: URA.RU
Родные и все свердловчане до последнего верили, что Денис жив
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В Нижнем Тагиле простились с семилетним Денисом В., погибшим при обрушении дома на ул. Сибирской, 81. На прощание пришли около 200 человек, несколько раз врачам пришлось оказывать помощь, передает корреспондент URA.RU. Церемония началась в 12 часов в храме Воскресения Христова, где накануне простились с другими жертвами ЧП — 14-летними подругами Аней и Полиной. У храма дежурили три бригады врачей. Сначала внутрь пустили близких. Лишь через 20 минут в зал смогли зайти остальные. Во время отпевания мама мальчика Екатерина рыдала. Успокоить ее подошла психолог МЧС, которая работает с женщиной с первого дня трагедии. После этого одному из подростков стало плохо: он упал на пол, медики вывели его на улицу. Позднее помощь понадобилась еще одной женщине. Когда гроб вынесли из храма, мама мальчика упала в обморок. Супруг с сыном и врачами донесли ее до машины. Дениса похоронили на кладбище «Пихтовые горы». Там двум пенсионеркам стало нехорошо. Старший сын Екатерины крепко обнимал мать, поддерживал и при необходимости давал нашатырь. Похороны проходили практически в полной тишине. ЧП произошло днем 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Спасатели вытащили из-под завалов десятки человек. К сожалению, десять погибли, среди них пятеро детей. Трое слесарей-газовиков задержаны. Все, что известно о трагедии, — в сюжете агентства.