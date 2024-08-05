05 августа 2024

В Нижнем Тагиле простились с 7-летним мальчиком, погибшим под завалами дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис был самой юной жертвой взрыва в Нижнем Тагиле
Денис был самой юной жертвой взрыва в Нижнем Тагиле Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле простились с семилетним Денисом В., погибшим при обрушении дома на ул. Сибирской, 81. На прощание пришли около 200 человек, несколько раз врачам пришлось оказывать помощь, передает корреспондент URA.RU.

Церемония началась в 12 часов в храме Воскресения Христова, где накануне простились с другими жертвами ЧП — 14-летними подругами Аней и Полиной. У храма дежурили три бригады врачей. Сначала внутрь пустили близких. Лишь через 20 минут в зал смогли зайти остальные.

Во время отпевания мама мальчика Екатерина рыдала. Успокоить ее подошла психолог МЧС, которая работает с женщиной с первого дня трагедии. После этого одному из подростков стало плохо: он упал на пол, медики вывели его на улицу. Позднее помощь понадобилась еще одной женщине. Когда гроб вынесли из храма, мама мальчика упала в обморок. Супруг с сыном и врачами донесли ее до машины.

Дениса похоронили на кладбище «Пихтовые горы». Там двум пенсионеркам стало нехорошо. Старший сын Екатерины крепко обнимал мать, поддерживал и при необходимости давал нашатырь. Похороны проходили практически в полной тишине.

ЧП произошло днем 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Спасатели вытащили из-под завалов десятки человек. К сожалению, десять погибли, среди них пятеро детей. Трое слесарей-газовиков задержаны. Все, что известно о трагедии, — в сюжете агентства.

Сначала в храме прошло отпевание
Сначала в храме прошло отпевание
Фото:
На похоронах дежурила скорая
На похоронах дежурила скорая
Фото:
Родные и все свердловчане до последнего верили, что Денис жив
Родные и все свердловчане до последнего верили, что Денис жив
Фото:
Проститься с Денисом пришло много людей
Проститься с Денисом пришло много людей
Фото:
На могиле ребенка много игрушек
На могиле ребенка много игрушек
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле простились с семилетним Денисом В., погибшим при обрушении дома на ул. Сибирской, 81. На прощание пришли около 200 человек, несколько раз врачам пришлось оказывать помощь, передает корреспондент URA.RU. Церемония началась в 12 часов в храме Воскресения Христова, где накануне простились с другими жертвами ЧП — 14-летними подругами Аней и Полиной. У храма дежурили три бригады врачей. Сначала внутрь пустили близких. Лишь через 20 минут в зал смогли зайти остальные. Во время отпевания мама мальчика Екатерина рыдала. Успокоить ее подошла психолог МЧС, которая работает с женщиной с первого дня трагедии. После этого одному из подростков стало плохо: он упал на пол, медики вывели его на улицу. Позднее помощь понадобилась еще одной женщине. Когда гроб вынесли из храма, мама мальчика упала в обморок. Супруг с сыном и врачами донесли ее до машины. Дениса похоронили на кладбище «Пихтовые горы». Там двум пенсионеркам стало нехорошо. Старший сын Екатерины крепко обнимал мать, поддерживал и при необходимости давал нашатырь. Похороны проходили практически в полной тишине. ЧП произошло днем 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Спасатели вытащили из-под завалов десятки человек. К сожалению, десять погибли, среди них пятеро детей. Трое слесарей-газовиков задержаны. Все, что известно о трагедии, — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...