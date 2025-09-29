В Пермском крае ребенка назвали именем известного швейцарского футболиста, выступавшего за ФК «Урал»

Пермскому ребенку дали имя в честь футболиста из Швейцарии Марко Араторе
В 2025 году в Пермском крае родился Марко-Калоджеро
В 2025 году в Пермском крае родился Марко-Калоджеро

В Пермском крае родители назвали сына Марко-Калоджеро. Информация содержится в реестре ЗАГС. Новорожденный является тезкой футболиста, игравшего за ФК «Урал» в Екатеринбурге.

«Редкие мужские имена — Марко-Калоджеро, Галиб, Абдугафур, Умарбей, Ислом. Редкие женские имена — Иоланта, Авия, Фатмаханум, Кирия, Мирай», — следует из данных в реестре ЗАГС.

Полузащитник Марко Калоджеро Араторе провел за «Урал» 24 матча в сезоне 2018-2019. В 2019 году играл в швейцарском «Лугано», а затем вернулся в Екатеринбург и принял участие в двух матчах. В 2020 году контракт был расторгнут по взаимному согласию, Марко Араторе вернулся в Швейцарию.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Пермского края все чаще выбирают арабские имена для сыновей. В мае в регионе родились мальчики, которых назвали Абдумоннон, Дауд, Занир, Зейд и Рамазан. 

Мальчиков также называли редкими именами Галиб, Абдугафур, Умарбей и Ислом
Фото:

